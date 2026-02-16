TVB报盈喜5000万元 EBITDA超逾3.5亿丨原来视咁的

上星期对一班死忠TVB粉丝来讲，传来大喜信息。经历7年艰难的探索，TVB发出盈喜公告，宣布去年业绩录得纯利逾5000万元，EBITDA亦超过3.5亿元，按年增加至少一成八，整体发展一片向好。从观众角度出发，TVB赚钱自然可以投入更多资源制作更多优质节目，配合自家剧集、合拍剧双线发展的揾钱方程式。今次盈喜核心动力离不开TVB一众优质IP（商标）的持续发力，以及多年来走对的每一步经营策略。

TVB宣布去年业绩录得纯利逾5,000万元。

《新闻女王²》成功带动广告与赞助收入实现双位数增长。

公告中明确提到，去年11月播映的《新闻女王²》，成功带动广告与赞助收入实现双位数增长，这正好印证了优质内容是王道的道理。作为TVB近年最具代表性的商标之一，《新闻女王》系列不仅在香港叫好叫座，在内地市场亦大受欢迎，成功吸引有实力的内地媒体主动提出合作，最新投资是耀客传媒联合出品新剧《枱底》，这部15集剧集令人期待。事实上，TVB拥有全港最齐全的电视内容库，以及数量最多的优质商标，这可说是其屹立多年的重要家当。从早年深入民心的《壹号皇庭》、《刑事侦缉档案》等经典系列，到近年备受追捧的《强人》、《新闻女王》系列等作品，每一个商标都陪伴过一代香港人成长，亦成为TVB商标经营的重要基石。这些商标不仅能持续推出续作、带动收视与广告收入，其衍生的版权、周边等经营，亦为TVB带来稳定的收益，可见TVB在商标经营的用心。



与此同时，TVB在本地市场的根基依旧稳固，翡翠台、无线新闻台及其他频道的黄金时段收视，占全港电视频道市场份额高达81%，平均收视达20点以上，即平均逾130万观众收看，这样的成绩，对广告客户而言无疑是最大的信心保证，确保其能有效接触到目标受众。

贺年宣传片内容横跨剧集、综艺及音乐。

一众女神和林俊其带出喜气洋洋的新年气氛。

宣传片落足120分心机



而这一切成就的背后，除有赖深厚家底及良好管理策略，上下一心将士用命亦发挥至重要效用。王牌剧集《爱．回家之开心速递》、资讯节目《东张西望》有多出色，于上星期专栏已提到。就连幕后制作宣传片的团队，都落足120分心机。想讲的是近日推出一段1分钟贺年宣传片，主题为「骏马生辉，好事连连」，内容横跨剧集、综艺及音乐，每段故事衔接流畅轻快，带出喜气洋洋的新年气氛。由TVB企业传讯部品牌传播科团队（Creative Imaging Department，又称CID）一手炮制，前作有「第十五届全国运动会」宣传片，找来殿堂级单车选手洪松荫以「延续全运精神」为主题，配合AI还原他昔日英姿，赢得一致好评。到近日《万千星辉颁奖典礼2025》的宣传片，更拍出满满的电影感，在光影的运用下营造出喜怒哀乐的氛围，可谓经典。

但对一班haters来讲，TVB连「呼吸都系错」，自然见不得他好。当TVB友台同日公布业绩，竟被诬蔑为「夹时间」、「挑机」。反而笔者无知地问，假如一间电视台不重视老本行制作节目，却以举办演唱会为理所当然，这间电视台到底有几堕落？提议不如开宗明义收购艺能、耀荣这类制作公司，专心搞演唱会来得干手净脚。

