何晋乐周智敏为观众带来浪漫飨宴 胡子贝吸引大量女粉丝捧场

何晋乐、冯熙燮、胡子贝、刘芷君、周智敏、徐惠晴等一连三日(2月13至15日)于北角东渡轮码头举行的《维港伴我启航音乐派对》，在歌声与海风中圆满完成。是次活动结合音乐、市集与维港夜景，为观众带来一场视觉与听觉兼备的浪漫飨宴。

13号晚打头阵的配搭为何晋乐(Rock)和周智敏(Emily)，Rock 正忙着拍摄「爱回家」，很久没有跟粉丝在现场见面，今次能够跟很多妈妈粉在新年前共聚，Rock说：「我身为男士收到很多花，终于感受到作为女孩子的幸福，令我大感意外，也很感激粉丝们的爱锡，好期待能有自己的个人音乐会。」 Emily 表示今次很开心参与这个音乐派对，「真系好感恩被邀请，对我嚟讲系第一次小型concert，仲可以同我师兄阿Rock 一齐演出，真系一个里程碑，觉得自己好似成就解锁咁，好值得纪念！第一次喺码头望住个维港景唱歌真系好有feel，风吹住同望住个海，好浪漫。」Emily续说新一年希望自己可以成为一个更好的歌手，「我想唱得再好啲，再稳啲，再有感染力啲，唱多啲唔同嘅歌俾大家听。同埋唔单止唱歌，跳舞都要跳得好睇啲。农历新年假期会温书准备 mid-terms，当然食完年糕之后，都要努力减返啲啦。」

第二晚(14日)的配搭是刘芷君(Aster) 加上徐惠晴 (Vanessa) ，Aster 穿上一身pink lady短裙装扮，露出白滑长腿，少女味甚浓，现场男粉丝频频送上小礼物，她一口气唱出多首中英文金曲，她说：「观众嘅反应好热烈，气氛好正，好似迷你演唱会咁。今次系第一次喺码头唱歌，吹住海风、望住夜景唱歌，𠮶种感觉好特别，都觉得自己好幸运可以喺咁靓嘅地方唱歌俾大家听，所以非常之多谢大会邀请我嚟表演。」Vannessa则表示好开心情人节当晚可以对住海景同粉丝们Chill住过，「对上一次嚟北角码头唱歌系参加声秀前嘅其它比赛，估唔到今次再嚟系用歌手嘅身份参与演出。今晚唔单止唱咗好多冧歌，仲挑战咗跳唱。见到粉丝们嘅热情同投入，令我越来越识得享受舞台，同埋更加放胆去唱。新一年嘅目标系希望可以参与多啲唔同既活动等多啲人认识我，亦会珍惜每次嘅表演机会，去报答每一位粉丝对我嘅支持。」

第三晚的配搭是「声秀」冠军冯熙燮(Ryan) 和季军胡子贝(Matt)，两人在台上施展超强唱功，粉丝们报以热烈和连绵不断的掌声。Ryan表示：「第一次自己编排整份歌单，顺利完成表演，仲得到粉丝的应援，觉得真系好幸运。希望香港未来有更多场地可以让歌手表演，2026年目标系努力瘦身，锻炼声线，继续进步。」Matt 第一次在公开场合表演派台歌《情完节》，他对于有一首完全属于自己的歌曲感觉十分奇妙，身为颜值担当的他现场吸引大量女粉丝捧场，Matt说 ：「微凉海风加上维港夜景，观众反应热烈，真系好兴奋！新年会回家探亲，未来希望尝试更多不同类型嘅作品。」今次活动吸引大批乐迷到场支持，VIP观众更获赠新春福袋，现场气氛温馨热闹，大会感谢每一位演出者、工作人员与观众，让我们一同在维港启航，迎接新一年。