《造星VI》季军范卓贤推出新歌《泪光万岁》 「喊包」高呼男孩子流泪万岁

《全民造星VI》季军范卓贤（Jacky Fan）于2月13日以Solo歌手身份出道，同日推出新歌《泪光万岁》，MV今日正式上架，带领一众「范团」（fans暱称）走进Jacky Fan的「泪之国度」，一同经历由Busker变成歌手的每个感动片刻！

范卓贤亲解以「眼泪」做主题

新歌《泪光万岁》由Jacky Fan亲自作曲、Oscar填词、《造星VI》导师徐浩编曲及监制，更邀得「结他之神」Jason Kui与著名Bass手陈兆基倾力演出，阵容如此梦幻，难怪令Jacky兴奋不已！他说：「一直很欣赏Oscar填的词，所以参加《造星VI》时已经跟他说过，希望将来有机会邀请他填词，今次可谓梦想成真！」Jacky又亲解新歌为何以「眼泪」做主题：「相信有追看《造星VI》的朋友也知道我是『眼泪王』与『喊包』，在节目中一直毫不吝啬自己的泪水与情绪，因而衍生出《泪光万岁》这首歌，希望透过新歌表达出男孩子也可以尽情哭泣的讯息！」

范卓贤一度泪腺闭塞

虽然在《造星VI》中凭泪腺发达荣膺「喊包」，但Jacky Fan在拍摄《泪光万岁》时，竟然一度泪腺闭塞！Jacky说：「原本以为只要想起过往的艰苦便能自然而然哭出来，岂料效果不如预期，直至现场播出我为《造星》比赛而写的《写在A4子的故事》 ，才顺利开启我的『泪光之门』，由入围99强开始忆起无数跟其他参赛者相处的片段，再想到大家怎样为生活打拼、如何努力追梦，终于令我泪崩！」Jacky Fan直言《泪光万岁》MV去回顾过去四年的生活，既感触亦觉好玩，更预告今年的发展大计，「今年目标推出4首作品，每季推出一首，部份作品已定好方向，亦集气跟更多前辈与劲人合作，希望有更多成就解锁！」