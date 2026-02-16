Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱鉴然马年大计 望歌演双线发展 凭《寻秦记》人气急升 感恩又难以置信丨独家

影视圈
更新时间：15:45 2026-02-16 HKT
发布时间：15:45 2026-02-16 HKT

一直默默耕耘努力工作的朱鉴然（Kevin ），去年工作成绩不俗，更凭电影《寻秦记》饰演项宝儿一角而人气急升！孝顺仔朱鉴然趁着马年来临，特别到海味店购买参茸海味孝敬父母，并跟大家分享欢度农历年习俗及新一年大计。文：邝芷莹 图：谭志光

朱鉴然展望马年，希望挑战更多元的角色。
朱鉴然展望马年，希望挑战更多元的角色。
从泳将到演员，朱鉴然演艺路迎「马」年。
从泳将到演员，朱鉴然演艺路迎「马」年。
朱鉴然透露妈妈也喜爱煲汤。
朱鉴然透露妈妈也喜爱煲汤。

朱鉴然儿时跟随家人移民加拿大，直到97年回流返港读书，对于在两地度过农历年，他笑言最紧要一家人聚首一堂，人多够热闹，他说：「我都系钟意香港农历年气氛好，加拿大都有华人社区，但系香港系独一无二！我一定会行花市，以前我读九龙华仁书院，喺花市会见到一班师弟摆档，都会同佢哋影相、帮衬下同倾偈。」朱鉴然透露父母注重「补气」食疗，妈妈也喜爱煲汤，由于他是前香港游泳代表队成员经常要做运动，难免关节容易受伤，所以妈妈会炮制补充骨胶原的海味给他补身，花胶是他的至爱，他笑说：「妈妈煮花胶都几好味，食完之后喺出面食，硬系争少少！都系屋企煮得好食啲。」

朱鉴然透露父母好注重「补气」食疗。
朱鉴然透露父母好注重「补气」食疗。
由加拿大回流香港的朱鉴然，坦言始终最钟意香港的农历年气氛。
由加拿大回流香港的朱鉴然，坦言始终最钟意香港的农历年气氛。
孝顺仔朱鉴然到海味店拣参茸海味孝敬父母。
孝顺仔朱鉴然到海味店拣参茸海味孝敬父母。
去年蛇年工作成绩，朱鉴然坦言很满意。
去年蛇年工作成绩，朱鉴然坦言很满意。

朱鉴然新一年望挑战新角色

朱鉴然跟同公司旗下艺人胡子彤感情如兄弟，他笑言近年的农历年对方也会到家中拜年，更搞笑赞胡子彤是好男生，幸好不是女生，否则会考虑对方，他笑说：「我系男生都爱上佢，佢好照顾大家，又识搞气氛！嚟我屋企玩『鱼虾蟹』同啤牌、食下嘢，我爸爸又会教下玩『天九』，通常爸爸都系赢家，我哋运气好同副牌好都会赢嘅，但觉得唔系输赢，真系赢到钱就买嘢畀大家一齐食。」

对于去年蛇年工作成绩，朱鉴然坦言很满意，2025年对他来说颇为重要，在演艺生涯最想挑战不同角色，以往比较多演斯文靓仔、警察角色，但这一年希望去挑战演绎几个不同的角色：「除咗喺新戏演一位大学医科生，另一部戏就演喜爱滑水的搞笑角色，呢个角色令我好享受拍摄过程，还有客串演出一部黑色喜剧扮演跟踪狂，造型上都有花心思，仲有参演一部ViuTV剧集演一名律师，都几有趣。」

朱鉴然荣幸能参演电影《寻秦记》，同老板古仔及前辈宣萱、林峰合作。
朱鉴然荣幸能参演电影《寻秦记》，同老板古仔及前辈宣萱、林峰合作。
讲起参演《寻秦记》，朱鉴然仍然觉得好难以置信及感恩。
讲起参演《寻秦记》，朱鉴然仍然觉得好难以置信及感恩。

朱鉴然出街食饭遇《寻秦记》铁粉

朱鉴然又指由参演电影《寻秦记》直至上映，也感觉好难忘，每次出席谢票活动都觉得难以置信：「我都会谂点解自己有咁嘅福份，咁神级IP《寻秦记》自己系—分子，系演项少龙个仔，尤其有日出街食饭遇到《寻秦记》铁粉，佢话：『好开心见到你，我睇咗5次，《寻秦记》当年系我人生低谷时陪伴住我，成为我当时唯一快乐根源！每日返屋企睇部剧就好开心。』呢个咁大影响力作品，自己可以成为一分子，作为演员带来感染力，为人带来快乐同一丝希望，呢个真系生命影响生命。」谈到新一年马年对工作的祈望，朱鉴然搞笑指妒忌好友胡子彤去年推出歌曲《伤膝青年》，也想尝试出歌，并希望能够参与不同地区的演出去开发机会，展现出自己的多种面貌，又认为老板古天乐演过无数角色，所以觉得就算靓仔不会被限制，只要遇到不同导演启发更多，更视古天乐为演戏的目标，无论演甚么角色都能拿捏。

 

Credit

化妆：Shuen Kong 
发型：Keith Wong @Artify Lab
场地提供：裕生海味有限公司（西营盘德辅道西100号地下）

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
7小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
17小时前
fb香港突发事故报料区影片截图
00:21
机场离境大堂英汉捣乱 推倒智能柜枱砸烂铁柱 涉刑毁等2罪被捕
突发
4小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
2026-02-15 12:00 HKT
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
18小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
4小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
18小时前
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
社会
2小时前