朱鉴然马年大计 望歌演双线发展 凭《寻秦记》人气急升 感恩又难以置信丨独家

一直默默耕耘努力工作的朱鉴然（Kevin ），去年工作成绩不俗，更凭电影《寻秦记》饰演项宝儿一角而人气急升！孝顺仔朱鉴然趁着马年来临，特别到海味店购买参茸海味孝敬父母，并跟大家分享欢度农历年习俗及新一年大计。文：邝芷莹 图：谭志光

朱鉴然展望马年，希望挑战更多元的角色。

从泳将到演员，朱鉴然演艺路迎「马」年。

朱鉴然透露妈妈也喜爱煲汤。

朱鉴然儿时跟随家人移民加拿大，直到97年回流返港读书，对于在两地度过农历年，他笑言最紧要一家人聚首一堂，人多够热闹，他说：「我都系钟意香港农历年气氛好，加拿大都有华人社区，但系香港系独一无二！我一定会行花市，以前我读九龙华仁书院，喺花市会见到一班师弟摆档，都会同佢哋影相、帮衬下同倾偈。」朱鉴然透露父母注重「补气」食疗，妈妈也喜爱煲汤，由于他是前香港游泳代表队成员经常要做运动，难免关节容易受伤，所以妈妈会炮制补充骨胶原的海味给他补身，花胶是他的至爱，他笑说：「妈妈煮花胶都几好味，食完之后喺出面食，硬系争少少！都系屋企煮得好食啲。」

朱鉴然透露父母好注重「补气」食疗。

由加拿大回流香港的朱鉴然，坦言始终最钟意香港的农历年气氛。

孝顺仔朱鉴然到海味店拣参茸海味孝敬父母。

去年蛇年工作成绩，朱鉴然坦言很满意。

朱鉴然新一年望挑战新角色

朱鉴然跟同公司旗下艺人胡子彤感情如兄弟，他笑言近年的农历年对方也会到家中拜年，更搞笑赞胡子彤是好男生，幸好不是女生，否则会考虑对方，他笑说：「我系男生都爱上佢，佢好照顾大家，又识搞气氛！嚟我屋企玩『鱼虾蟹』同啤牌、食下嘢，我爸爸又会教下玩『天九』，通常爸爸都系赢家，我哋运气好同副牌好都会赢嘅，但觉得唔系输赢，真系赢到钱就买嘢畀大家一齐食。」

对于去年蛇年工作成绩，朱鉴然坦言很满意，2025年对他来说颇为重要，在演艺生涯最想挑战不同角色，以往比较多演斯文靓仔、警察角色，但这一年希望去挑战演绎几个不同的角色：「除咗喺新戏演一位大学医科生，另一部戏就演喜爱滑水的搞笑角色，呢个角色令我好享受拍摄过程，还有客串演出一部黑色喜剧扮演跟踪狂，造型上都有花心思，仲有参演一部ViuTV剧集演一名律师，都几有趣。」

朱鉴然荣幸能参演电影《寻秦记》，同老板古仔及前辈宣萱、林峰合作。

讲起参演《寻秦记》，朱鉴然仍然觉得好难以置信及感恩。

朱鉴然出街食饭遇《寻秦记》铁粉

朱鉴然又指由参演电影《寻秦记》直至上映，也感觉好难忘，每次出席谢票活动都觉得难以置信：「我都会谂点解自己有咁嘅福份，咁神级IP《寻秦记》自己系—分子，系演项少龙个仔，尤其有日出街食饭遇到《寻秦记》铁粉，佢话：『好开心见到你，我睇咗5次，《寻秦记》当年系我人生低谷时陪伴住我，成为我当时唯一快乐根源！每日返屋企睇部剧就好开心。』呢个咁大影响力作品，自己可以成为一分子，作为演员带来感染力，为人带来快乐同一丝希望，呢个真系生命影响生命。」谈到新一年马年对工作的祈望，朱鉴然搞笑指妒忌好友胡子彤去年推出歌曲《伤膝青年》，也想尝试出歌，并希望能够参与不同地区的演出去开发机会，展现出自己的多种面貌，又认为老板古天乐演过无数角色，所以觉得就算靓仔不会被限制，只要遇到不同导演启发更多，更视古天乐为演戏的目标，无论演甚么角色都能拿捏。

Credit

化妆：Shuen Kong

发型：Keith Wong @Artify Lab

场地提供：裕生海味有限公司（西营盘德辅道西100号地下）