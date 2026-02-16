Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄博首在伊馆演出 初二到美国登台期待与歌迷见面 黄洛妍亲自炮制马蹄糕送亲人

影视圈
更新时间：13:15 2026-02-16 HKT
发布时间：13:15 2026-02-16 HKT

黄博、黄洛妍昨晚在湾仔伊馆为《贾思乐Happy Together Again 2026 in concert》演唱会演出，黄博指与贾思乐合唱，获对方给予很多信心，更给她贴士要谦虚和让不开心的事过去，在唱歌方面得到很多鼓励，大赞前辈唱歌有味道又有自信。

黄博期待将来在伊馆开骚

黄博首次在伊馆演出，她期待将来有机会开骚，笑言争取中，亦正努力筹备新歌。谈到新年，她将于初二到美国登台演出，谈到假期不长？她笑言不介意，期待与当地歌迷见面，也想把握机会游玩。黄洛妍指与贾思乐一起拣歌，笑言每次上台都紧张，会脑内一片空白，相信可以表现得更好。黄洛妍开心新年有假放，早前准备了年花布置家中，亦会与家人食饭，更亲自炮制马蹄糕送亲人。

