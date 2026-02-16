Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

余慕莲任贾思乐演唱会嘉宾获全场掌声 食特效药每月花费数千到万元 与顺嫂及朱咪咪见面打台湾牌

影视圈
更新时间：12:45 2026-02-16 HKT
发布时间：12:45 2026-02-16 HKT

贾思乐在湾仔伊馆为《贾思乐Happy Together Again 2026 in concert》演唱会演出，请来黄博、黄洛妍、陈奂仁及余慕莲等担任嘉宾，贾思乐请余慕莲上台为她献唱《Pretty Women》，更亲吻她的手，全场掌声为2人打气。

新年不敢一个人不敢出门

余慕莲表示特地支持慈善，早前写平安纸也计划将屋及身家捐出，访问期间虽有几声咳，但精神不错，余慕莲指肺有事容易咳，每月都要食数千到万元特效药。余慕莲又指自己也喜欢唱歌，如果不是肺有事都想唱几支歌，在后台也有和老友见面倾偈，大赞演出无冷场。谈到早前与顺嫂及朱咪咪见面，余慕莲指顺嫂每年才返港一次，朱咪咪也与她经常联系，这次在港转机数小时也约见面，更有打麻雀，透露齐打台湾牌。问新年会多见朋友？余慕莲指有与大姐明见面，但对方抱恙就不拜年，又指新年期间照顾她的工人姐姐请假，自己一个人不敢出门，只能在家睇电视、听别人唱歌，叹自己没法唱时更不忘搞笑：「我冇你咁好气呀！」

