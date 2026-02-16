Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

61岁黎燕珊离婚逾20年公开「黄昏恋」新欢 信主觅真爱甜蜜放闪憧憬再婚

影视圈
更新时间：12:00 2026-02-16 HKT
发布时间：12:00 2026-02-16 HKT

第一届亚姐冠军黎燕珊与邵氏小生刘永离婚多年，去年被好友钟慧冰踢爆疑谱「黄昏恋」，当时黎燕珊甜丝丝承认有「比较close嘅朋友」。前日（14日）黎燕珊趁情人节，在社交平台发文，曝光两张与新欢的合照，公开恋情。

黎燕珊想有个伴

61岁的黎燕珊于1992年嫁刘永，成为对方第二任妻子，婚后诞下一女一子，直到2000年传出夫妇关系恶化，一度对簿公堂，黎燕珊申请离婚并禁止刘永接触仔女，二人终在2004年正式离婚。单身长逾20年的黎燕珊挥别过去，曾坦承「想会有个伴」，对再婚也有憧憬。

黎燕珊已信耶稣20多年，不时参与教会活动，相信与新欢透过共同信仰了解发展。黎燕珊今年1月参加在东莞石门镇的「2025退修团」活动，已见另一半身影，2月5日再公开旅程的照片，还大方曝光男方合照，见到二人有揽腰的合照，又有脸贴脸的亲密相，黎燕珊脸上流露幸福之情。

黎燕珊获网民恭贺

黎燕珊的男友名为Joseph Cheng，前日在FB贴出两张合照，留言：「Happy Valentine’s Day」，并Tag男友名字，「黎燕珊和Joseph Cheng在一起」。黎燕珊男友同样中年，戴上眼镜的他外表敦厚，二人甚有夫妇相，获得大批网民恭贺。

