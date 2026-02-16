Tiger个唱大玩老歌新唱 苦候多年终开处男骚丨名人杂志

MIRROR成员邱傲然（Tiger）将于3月20日举行首次个人演唱会《Tiger Yau "Where It Begins" Live 2026》，磨剑七年、一晚限定，他期待在这一晚藉歌曲诉说成长故事，「今次演唱会主题Where It Begins，顾名思义是邱傲然这个人在哪里、如何去开始音乐这件事、听哪一些歌长大？今次有这个机会在演出上分享给大家，原来我钟意这些音乐、听他们的歌长大，我的养分是来自哪里。这个骚暂时拣的歌，都是比较年代久远少少的流行曲，对于监制而言是一个挑战，因为我们要将经典去重新改编，但亦是我和天衡（周天衡）觉得好好玩的地方，可以将以前一首好红的歌曲，现在用我们喜欢的方式去重新编过，会是一件几过瘾的事。」撰文：李文伟 摄影：谭志光

出道7年才首次举行个唱，但Tiger却未嫌太迟，反而怀着感恩的心去接受机遇。

Tiger会在首个个人演唱会中，尽玩他喜欢的音乐元素。

Tiger去年推出的歌曲《问多一次》，亦能反映他的个人音乐喜好。

Tiger透露骚前会推出一首新歌，加起来将有5首个人单曲放在演唱会中，从第一首个人单曲《Alright》，以及去年推出的《Live the way I want》以及《问多一次》，可以感受到他的喜好和个人风格，结他、乐队与强烈的节奏感，当中的「老灵魂」亦明显受到家人的薰陶。

喜欢夹band的Tiger去年亦推出了一首劲rock的歌曲《Live the way I want》。

Tiger参演《存酒人》，有幸与爸爸的偶像夏韶声合作。

广东歌黄金时代的养分

受同样喜爱夹band的父亲影响，Tiger接触的音乐与同龄人并不在同一个时空，广东歌的黄金岁月，正是他的音乐养分，Tiger称不敢说自己喜欢音乐，长大后发现音乐确实成为他的习惯，在通勤时、休闲时，原来音乐总离不开他。而小时候听着爸爸播的歌，成为了回忆当中的背景音乐，「他听着年轻时的歌，到年纪大了都会继续听，我小时候跟着他们的喜好，令我亦选择去听这些歌。（对你的单曲风格影响很大？）圈中很多音乐人听的歌，都会影响着他的作品，你喜欢的自然会听得多，听多了会更潜移默化。」

想唱「哥哥」作品

Tiger透露爸爸的歌单当中，有很多「香港摇滚之父」夏韶声的作品，在早前播毕的《存酒人》中，Tiger便有幸与爸爸的偶像夏韶声合作，而在这个美好年代的众多歌手中，他最仰慕的偶像则是「哥哥」张国荣，亦希望有机会在演唱会中安排上他的作品。作为首个演唱会，Tiger指首要元素是乐队，「想有一队band，不止是一个艺人，至少做到我最喜欢的事，结他也一定会弹，会占很大部分，因为我不会在这个骚跳舞。」

27岁的Tiger体内藏着一个「老灵魂」，最爱从小就爱听的黄金时代Cantopop。

上次与「鹰小组」开骚又弹又唱过足瘾，今次Tiger想做得更极致。

为个唱操练 迷上跑步

上次与「鹰小组」陈卓贤、柳应廷及邱士缙开骚，Tiger与几位兄弟又弹又唱，相当尽兴，「上次亦做到喜欢的事，这次想做得更极致，两个小时演出，时间和空间都比较多，这也是其中一个挑战，因为要自己一个人在台上做两小时，体力上和技巧都要更精准，相信都FING到颈痛！」Tiger指最近爱上跑步，除了为开骚准备体能，更成为他调剂生活的一部分，「基本上为开骚准备后，我的生活只有跑步、练结他和练歌，虽然我只是初学者，但大家说跑步会上瘾，我亦证实了。」

Tiger预计农历年假期也会与天衡等人开会度过，但也会抽足够时间陪家人，又表示会大方收利是，不担心亲戚的「攻势」。

参演舞台剧《三.八》，让Tiger过足表演瘾。

有着「老灵魂」的团宠

出道那年Tiger 19岁，是MIRROR中的老么、也是12人当中的「团宠」，一直被身边队友形容是「老灵魂」，有着与外表不相符的踏实，Tiger表示：「Lokman（杨乐文）曾提过这回事，不过我都27岁了，过几年便30岁，并不会觉得自己特别成熟。但回看第一日的自己，当时只有19岁，的确是时间飞快。这几年真的过得很快，我是仍然后生，但不再是𡃁仔，不会有人说27岁是𡃁仔！」事业路上没有风高浪急，却有得来不易的摸索机会。在音乐上，Tiger在第5年才推出个人单曲，自此一直做着喜爱的音乐风格，而在剧集上，《绳角》、《打天下》、《存酒人》等，以及舞台剧《三.八》等都在展现着他的个性和特质，加上为MV担任导演的经验，都令观众和身边人，都知道他是有着各种丰富想法的人，年轻却有着说服力。

之前与周天衡为AK演唱会任嘉宾时曾大玩夹band，到自己搞个唱当然要jam下歌。

机会迟来亦感恩

一直认为步伐可以慢慢来的Tiger，这次聚光灯落在自己身上的机会亦未觉得迟，「怀着感恩的心接受，因为都知道所有机会都不是容易、不会说有就有，都是机缘巧合，机会来了就玩得开心些。」Tiger随MIRROR出道多年，一直以团队一分子自居，在个人单曲的路上亦找到他的班底，他认为最难得可贵不只是演出机会，而是能遇上一班志同道合的朋友，「我觉得这几年人生最大的成长，是找到自己喜欢做的事，弹结他、演戏、找到一班会合作得很开心的朋友。朋友很珍贵，但可以一起工作，更发现大家有共同理念，这是更加珍贵，会令我觉得遇到这些人是幸福的，夹band的朋友、MIRROR的兄弟，所有都是缘份，不是说遇到就会遇到。」

Credit

发型：Manho Li＠Hair Culturemakeup

化妆：Cori Wong＠Annie G. Chan Makeup Centre

造型：J.C

服饰：YSL、ITHK、Kenzo b