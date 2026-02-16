Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tiger个唱大玩老歌新唱 苦候多年终开处男骚丨名人杂志

影视圈
更新时间：10:15 2026-02-16 HKT
发布时间：10:15 2026-02-16 HKT

MIRROR成员邱傲然（Tiger）将于3月20日举行首次个人演唱会《Tiger Yau "Where It Begins" Live 2026》，磨剑七年、一晚限定，他期待在这一晚藉歌曲诉说成长故事，「今次演唱会主题Where It Begins，顾名思义是邱傲然这个人在哪里、如何去开始音乐这件事、听哪一些歌长大？今次有这个机会在演出上分享给大家，原来我钟意这些音乐、听他们的歌长大，我的养分是来自哪里。这个骚暂时拣的歌，都是比较年代久远少少的流行曲，对于监制而言是一个挑战，因为我们要将经典去重新改编，但亦是我和天衡（周天衡）觉得好好玩的地方，可以将以前一首好红的歌曲，现在用我们喜欢的方式去重新编过，会是一件几过瘾的事。」撰文：李文伟  摄影：谭志光

出道7年才首次举行个唱，但Tiger却未嫌太迟，反而怀着感恩的心去接受机遇。
出道7年才首次举行个唱，但Tiger却未嫌太迟，反而怀着感恩的心去接受机遇。
Tiger会在首个个人演唱会中，尽玩他喜欢的音乐元素。
Tiger会在首个个人演唱会中，尽玩他喜欢的音乐元素。
Tiger去年推出的歌曲《问多一次》，亦能反映他的个人音乐喜好。
Tiger去年推出的歌曲《问多一次》，亦能反映他的个人音乐喜好。

Tiger透露骚前会推出一首新歌，加起来将有5首个人单曲放在演唱会中，从第一首个人单曲《Alright》，以及去年推出的《Live the way I want》以及《问多一次》，可以感受到他的喜好和个人风格，结他、乐队与强烈的节奏感，当中的「老灵魂」亦明显受到家人的薰陶。

喜欢夹band的Tiger去年亦推出了一首劲rock的歌曲《Live the way I want》。
喜欢夹band的Tiger去年亦推出了一首劲rock的歌曲《Live the way I want》。
Tiger参演《存酒人》，有幸与爸爸的偶像夏韶声合作。
Tiger参演《存酒人》，有幸与爸爸的偶像夏韶声合作。

广东歌黄金时代的养分 

受同样喜爱夹band的父亲影响，Tiger接触的音乐与同龄人并不在同一个时空，广东歌的黄金岁月，正是他的音乐养分，Tiger称不敢说自己喜欢音乐，长大后发现音乐确实成为他的习惯，在通勤时、休闲时，原来音乐总离不开他。而小时候听着爸爸播的歌，成为了回忆当中的背景音乐，「他听着年轻时的歌，到年纪大了都会继续听，我小时候跟着他们的喜好，令我亦选择去听这些歌。（对你的单曲风格影响很大？）圈中很多音乐人听的歌，都会影响着他的作品，你喜欢的自然会听得多，听多了会更潜移默化。」

想唱「哥哥」作品

Tiger透露爸爸的歌单当中，有很多「香港摇滚之父」夏韶声的作品，在早前播毕的《存酒人》中，Tiger便有幸与爸爸的偶像夏韶声合作，而在这个美好年代的众多歌手中，他最仰慕的偶像则是「哥哥」张国荣，亦希望有机会在演唱会中安排上他的作品。作为首个演唱会，Tiger指首要元素是乐队，「想有一队band，不止是一个艺人，至少做到我最喜欢的事，结他也一定会弹，会占很大部分，因为我不会在这个骚跳舞。」

27岁的Tiger体内藏着一个「老灵魂」，最爱从小就爱听的黄金时代Cantopop。
27岁的Tiger体内藏着一个「老灵魂」，最爱从小就爱听的黄金时代Cantopop。
上次与「鹰小组」开骚又弹又唱过足瘾，今次Tiger想做得更极致。
上次与「鹰小组」开骚又弹又唱过足瘾，今次Tiger想做得更极致。

为个唱操练  迷上跑步

上次与「鹰小组」陈卓贤、柳应廷及邱士缙开骚，Tiger与几位兄弟又弹又唱，相当尽兴，「上次亦做到喜欢的事，这次想做得更极致，两个小时演出，时间和空间都比较多，这也是其中一个挑战，因为要自己一个人在台上做两小时，体力上和技巧都要更精准，相信都FING到颈痛！」Tiger指最近爱上跑步，除了为开骚准备体能，更成为他调剂生活的一部分，「基本上为开骚准备后，我的生活只有跑步、练结他和练歌，虽然我只是初学者，但大家说跑步会上瘾，我亦证实了。」

Tiger预计农历年假期也会与天衡等人开会度过，但也会抽足够时间陪家人，又表示会大方收利是，不担心亲戚的「攻势」。
Tiger预计农历年假期也会与天衡等人开会度过，但也会抽足够时间陪家人，又表示会大方收利是，不担心亲戚的「攻势」。
参演舞台剧《三.八》，让Tiger过足表演瘾。
参演舞台剧《三.八》，让Tiger过足表演瘾。

有着「老灵魂」的团宠

出道那年Tiger 19岁，是MIRROR中的老么、也是12人当中的「团宠」，一直被身边队友形容是「老灵魂」，有着与外表不相符的踏实，Tiger表示：「Lokman（杨乐文）曾提过这回事，不过我都27岁了，过几年便30岁，并不会觉得自己特别成熟。但回看第一日的自己，当时只有19岁，的确是时间飞快。这几年真的过得很快，我是仍然后生，但不再是𡃁仔，不会有人说27岁是𡃁仔！」事业路上没有风高浪急，却有得来不易的摸索机会。在音乐上，Tiger在第5年才推出个人单曲，自此一直做着喜爱的音乐风格，而在剧集上，《绳角》、《打天下》、《存酒人》等，以及舞台剧《三.八》等都在展现着他的个性和特质，加上为MV担任导演的经验，都令观众和身边人，都知道他是有着各种丰富想法的人，年轻却有着说服力。

之前与周天衡为AK演唱会任嘉宾时曾大玩夹band，到自己搞个唱当然要jam下歌。
之前与周天衡为AK演唱会任嘉宾时曾大玩夹band，到自己搞个唱当然要jam下歌。

机会迟来亦感恩

一直认为步伐可以慢慢来的Tiger，这次聚光灯落在自己身上的机会亦未觉得迟，「怀着感恩的心接受，因为都知道所有机会都不是容易、不会说有就有，都是机缘巧合，机会来了就玩得开心些。」Tiger随MIRROR出道多年，一直以团队一分子自居，在个人单曲的路上亦找到他的班底，他认为最难得可贵不只是演出机会，而是能遇上一班志同道合的朋友，「我觉得这几年人生最大的成长，是找到自己喜欢做的事，弹结他、演戏、找到一班会合作得很开心的朋友。朋友很珍贵，但可以一起工作，更发现大家有共同理念，这是更加珍贵，会令我觉得遇到这些人是幸福的，夹band的朋友、MIRROR的兄弟，所有都是缘份，不是说遇到就会遇到。」

 

Credit
发型：Manho Li＠Hair Culturemakeup
化妆：Cori Wong＠Annie G. Chan Makeup Centre
造型：J.C
服饰：YSL、ITHK、Kenzo    b

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
13小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
23小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
13小时前
fb香港突发事故报料区影片截图
00:21
机场离境大堂英汉捣乱 推倒智能柜枱砸烂铁柱 涉刑毁等2罪被捕
突发
16分钟前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
13小时前
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
12小时前
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影视圈
16小时前
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
2小时前