赖慰玲代蔡思贝否认离巢：相信系误会 与陈晓华恨到马德钟屋企拜年

影视圈
更新时间：20:45 2026-02-15 HKT
发布时间：20:45 2026-02-15 HKT

陈晓华、赖慰玲今日（15日）宣传剧集《非常检控观》，陈晓华与赖慰玲齐表示不舍得，因少了宣传活动便很难一齐见面，笑言喜欢倾偈，赖慰玲指拍摄时倾偈多过拍剧。

陈晓华指3年前演技好BB

陈晓华笑言拍摄与宣传时都喜欢倾偈，又指这部剧见到自己3年来的改变，「以前演技好BB、样貌都好BB，哈哈！」现场播出预告片，陈晓华险被侵犯，她表示当时是从演第一次被揭开衣服、第一次遭遇危险演出，笑言当时只是扮晕，只需要保持冷静。谈到难再与已离巢的马德钟合作？2人表示马德钟遇到好剧本便会拍，也可以江湖再见，又齐声提议大结局当晚齐到马德钟家中拜年，与大家分享他的大宅。至于赖慰玲好姊妹蔡思贝被指改联络方式，疑已约满TVB准备外闯，赖慰玲指早前几日才见过面，大家一齐睇吴嘉禧演唱会，问知道对方离巢的消息？赖慰玲代为否认，「应该不是，相信是误会，她只是修改一下版面，她状态很好，我们也约了拜年，只是需要迁就小朋友。」

