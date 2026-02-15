周柏豪笑谈双重身份 开骚育儿两不误 相隔7年回港演出 新场地见老朋友丨名人杂志　

41岁的周柏豪近年主要在内地工作，不时香港、内地两边走，因曾在疫情期间留在内地长达10个月、而错过刚出生儿子的成长过程，故他现在无论工作几忙，能够即日来回香港的话都会选择工作后回港陪家人，而他对一对子女亦非常保护，从未让他们曝光样貌，即使女儿希望与他一起在台上表演亦没有答应，又说坚决反对再生第三胎，柏豪笑谓现在一家人出街时，与太太一人照顾一个刚刚好。至于相隔7年再于香港开骚，更选址启德体艺馆，柏豪坦言是新地方见老朋友，兴奋又紧张。文：黄佩丽 图：朱伟彦

周柏豪相隔7年回港开骚，今次更进军启德场馆。

适逢新春佳节，柏豪向大家送上祝福。

周柏豪相隔7年再于香港开骚，将于3月14日白色情人节在香港启德体艺馆举行《周柏豪 THE BLOOMING CHAPTER》，他表示真的很久无在香港开骚，是次巡回见面会以香港为首站，能回到熟悉的地方，见到熟悉的脸孔，但就在一个新场地与大家见面感到兴奋又紧张，「真的很期待，我的亲戚朋友都在香港，好多长辈想睇我的骚，但老人家不方便又未必可以去到好远的地方睇，就只能透过网络去睇，今次终于可以在香港，他们能亲眼看我的演出，我有买定飞请他们来看。」

演唱会易过见面会

谈及今次选址启德体艺馆，他表示在新场地开骚是一个新尝试，亦有很多新构思，他说：「巡回见面会已经做近两年，之前都巡了好多城市，2026年新的一次巡回，系自己屋企第一站，而且演唱会和见面会有很大分别，我觉得演唱会相对容易，只要度好歌单，演出时好好配合台、声、灯，就是一个good show，见面会有很多和粉丝互动的环节，比演唱会要投入更多心思、时间和力气。」他指以往在内地做见面会时，面对不同城市的粉丝有不同做法，歌曲和笑点等都要因应举办的城市而作出调整，不能一份rundown走天涯，除了台上互动，亦会抽幸运粉丝在完骚后一对一见面倾偈，每一站又会订制有当地特色小礼物，笑言是呕心沥血去做见面会。

柏豪自认仍是大细路，但有了孩子、首要任务则是照顾他们。

柏豪这些年在内地发展得好好，到不同城市开骚与粉丝见面。

柏豪感恩一班歌迷多年的支持。

生活态度大不同

周柏豪近年的工作重心都在内地，感觉自己无论是唱歌和对答上都有进步，尤其做了爸爸后，生活态度亦有不同，但他不敢讲自己变得成熟，因他永远觉得自己由20岁开始就无大过，仍然是好讲得笑好玩得，仍然好想每日打篮球骑电单车，但现在有了小朋友，首先要做的当然是照顾好他们。周柏豪很喜欢小朋友，经常与4岁儿子的同学一起玩乐，难怪他都说自己是大细路，虽然工作重心在内地，但他仍住在香港，能够即日来回的工作都会在收工后赶回家，「在疫情时很少见老婆仔女，因为封关的关系，我留在内地长达10个月，那个时间刚好儿子出世，当时他未识行未识走，但我回到香港就见到他已经识跑步，觉得错过了他的成长，所以现在都尽量即日来回，想多些时间陪他们。」

虽然爱女好想同爸爸同台表演，但出于对仔女的保护，柏豪暂时未有应承。

柏豪一有工作空档就飞回香港陪伴家人。

自认唔系恶爸爸

周柏豪和太太育有一对子女，大女6岁、细仔4岁，他自问不算是一个恶爸爸，尽可能和太太一个恶一个不恶，「妈妈一定是贴身教育小朋友，有时会比较劳气，我作为爸爸就做另一个平衡，照顾好小朋友的情绪再同他们讲道理，等他们平静之后再慢慢教他们甚么是正确，但有时他们不受控时，我都会大声闹他们，我个耳鼻喉医生问我，是不是又闹小朋友才会不舒服，他们都知道有小朋友的家长是好易失声，哈哈。不过他们都训练到我的耐性，能更好控制自己的情绪。」又指一对子女都非常好动，尤其是大女遗传了他爱运动和唱歌跳舞的基因，很喜欢挑战高难度动作，会无端端打侧手翻，又会在好高的地方跳下来，他每次看到都觉得心惊胆战，最重要是无人教她做这些事，「既然她好动，我就帮她报兴趣班放电，她和细佬都有很多兴趣班，好像是跳舞、画画、溜冰、烹饪、攀石、篮球、钢琴、游水等，我们没有逼他们去学，全都是他们想学，有时无堂上还会问点解不用上堂，反而是我们想他们间唔中可以静一静，试下闷的感觉，因为我看过一些画，当小朋友觉得闷的时候就会揾嘢玩，从而去创造一啲嘢出来，例如俾啲雪条木他们就会想方法砌架车出来，但长期都有嘢玩就不识创造，我几相信这个讲法，所以有时都会叫他们在屋企静下，同他们讲今日的休息。」

柏豪是不折不扣的好爸爸，就算工作再忙，都会抽时间陪伴仔女。

柏豪坦言疫情期间错过了儿子的成长期，因此当下更加珍惜。

柏豪一次的巡回见面会，就邀请了女儿以声示人。

坚决反对生第三胎

周柏豪早前带女儿看BLACKPINK演唱会，他直指女儿甚有表演欲，很有兴趣与他一起上台表演，但他就没有这个想法，甚或对子女非常保护，从没有公开他们的正面样子，认为如果公开了会令他们失去私人生活，所以想等他们长大后再选择是否公开，不过上一次的巡回见面会，周柏豪就邀请了女儿以声示人，其中一part的开场旁白就是由女儿去录，3分几钟的录音由头带到尾，令他很惊喜，问到可会想再生第三个？他说：「坚决反对！我有和太太倾过，现在出街我们一人带一个几好，太太都无意再生，同埋他们对我们需求量很大，很爱我们陪伴，如果再多一个就会分薄了他们拥有父母的时间。」

柏豪巡演首站选址香港，最想让长辈亲眼看到他的演出。

开骚经验丰富的柏豪，笑言演唱会反而易搞过粉丝见面会。

为欧镇灏写歌并非帮新人

周柏豪早前为欧镇灏写新歌，他谦称不是帮新人，感恩有一个喜欢自己多年的粉丝，当初听到他说喜欢自己还以为是客套说话，后来看他的社交平台，发现他选秀前就经常穿自己品牌的衣服，才开始信欧镇灏是喜欢他，「他有个同事是我以前唱片公司同事，介绍下互相认识，之后他就请我去写歌，我好感恩，是他先欣赏我，我才有这个机会，觉得是报答他多年来的欣赏，他之前仲传咗段讯息俾我，内容几长𠱁得我好开心，我看完觉得他抵锡，希望大家都喜欢这首歌。」又说写完后觉得很好听，曾想过留来自用，公司亦提议不如出一个合唱版，但他考虑过后还是觉得不好，不想好像share了他的故事，或者将来有机会再在台上合唱。

柏豪感恩又开心能帮昔日粉丝欧镇灏写歌。

Hair：Pakman Chau

Make up：Jenny Tziong