马德钟4月广州演唱会邀陈炜做嘉宾 预告有「好戏」 新年到内地工作无假放

影视圈
更新时间：19:45 2026-02-15 HKT
发布时间：19:45 2026-02-15 HKT

马德钟、陈炜等今日（15日）到钻石山宣传剧集《非常检控观》，马德钟与陈炜曾笑言「鞭打本王」以及着三角裤现身答谢好收视，马德钟笑言好戏在后头，留待4月在广州开演唱会时上演，因陈炜已答应他做嘉宾，他又指最后一星期剧情精彩，有很多反转。

陈炜与马德钟同乡相认

谈到马德钟已离巢，将来少了机会合作？陈炜笑言可以一起在音乐方面发展。至于马德钟演唱会被指价钱贵？他指是亲民价，「只知道VIP有包合照，但唔包鞭打本王，哈哈！（网民指不知道你唱很多歌？）畀个机会大家知道，我以前都有唱剧集歌，不过我唔识跳舞，跳舞交畀陈炜。」陈炜笑言会合唱试水温，若观众反应好都会考虑开骚。马德钟与Yumiko合作内地剧《女神蒙上眼》在内地洗版，他表示有留意大家讨论，但没在意数量，自己一直有拍内地剧，但拍TVB剧比较开心。至于新年，马德钟透露没放假会在内地不同地方工作，当中包括家乡潮州出席非遗活动，陈炜闻言也表示同是潮州人，与马德钟同乡相认。

