阿Sa阿娇见面会感触爆喊 揭TWINS相处之道：够Hea！

影视圈
更新时间：17:15 2026-02-15 HKT
发布时间：17:15 2026-02-15 HKT

「TWINS 25周年1314新春限定粉丝见面会」昨日举行第二场，继续由农夫担任MC。Twins与fans玩足整个下午，气氛劲 high！两人在台上又喊又笑，encore时更清唱12首歌，fans嗌到拆天，绝对是新年最正福利！期间Twins提到以往fans聚会多数是BBQ或在酒店举行，阿Sa话：「系比较细啲嘅场地搞，有production真系第一次！」农夫即问：「平时系咁多人一齐BBQ㗎？」阿Sa回应是很多人，点知阿娇搞笑「大唱反调」兼放笑蛋，「都好多人唔应约㗎！冇嚟嘅举手！」全场即时爆笑。

TWINS未试过嗌交

当问到一对组合如何可以维持25年？台下fans即刻抢答：「因为有我哋！」搞到阿Sa忍不住笑，「咁我哋都要靠自己嘅，虽然都系有你哋。」阿娇和议，「事半功倍啦，双赢！」讲到相处之道，阿Sa自认十分幸运，因为两人都是「温和派」，「我哋真系未试过有好大嘅冲突要嗌交。」阿娇则承认有时工作上会有意见分歧，阿Sa直言，「可能因为我哋都好Hea。」阿娇默契十足抵死话：「闹交好攰㗎知唔知呀？」阿Sa即和应：「系呀，不如留返啖气去玩啦！」

TWINS见面会玩足6小时

去到读留言墙环节，有位fans写到，「你哋唔好咁早退休呀。」Sa即刻斩钉截铁回应：「冇咁嘅打算！」全场fans即时安心晒。而最感人是播放25周年影片后，台下fans即场重现当年颁奖礼既应援口号加埋嚓嚓打节奏，全场整齐高声大嗌她们的名字，随住《相爱25年》音乐响起，阿Sa、阿娇忍不住爆喊，「以前每次出席颁奖礼，你哋都嗌到我哋听唔到自己唱乜嘢歌，全场最大声就系你哋！所有回忆返晒嚟！」至于这日活动由中午12时进行到差不多傍晚6时才完结，全场粉丝都可以和Twins合照和Hi touch作结，加上14样小礼物作粉丝福利，满载而归。

