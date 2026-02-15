张德兰难忘醉住过情人节 进驻各社交平台 预热首个红馆骚

张德兰正积极筹备将于5月底在红馆举行的首个个人演唱会，为让乐迷更了解她的近况，最近终于开了社交媒体，她本身亦为中医，会分享一些调理秘方，吸引不少网民收看，不过即使工作忙，她都不忘办年货及与丈夫杨伟诚（Frankie）度过情人节。她回顾与丈夫37年的夫妻生活，分享了她的快乐与恩爱，认为幸福的婚姻基于彼此的爱与理解，并强调：「相处最重要是大家开心，真爱是万能的。」

张德兰忆起与丈夫的浪漫传统

她又回忆起与丈夫Frankie在情人节的浪漫传统，每年都会回到相识的餐厅庆祝，更自爆一次最特别的情人节庆祝：「原本应该好浪漫，但我因为饮得太多香槟，不知不觉开始醉，就不停开心大笑，连老公都好少见我这个样子，后来醉到不懂笑，因为瞓着咗，真系几尴尬。所以以后我都很乖，香槟都是浅尝好，不要当果汁饮得这么疯狂！」Frankie回应说︰ 「我告诉大家饮醉的人原来好重的！」

张德兰新年后再Keep fit

新春佳节，张德兰向大家送上最诚挚的祝福：「恭喜发财！龙马精神，笑口常开！」谈到新一年愿望，就是5月底举行个人演唱会能圆满成功。此外，她透露会悉心为家里装饰布置，「我今年特别选择一些马年的装饰品，让家里的氛围更喜庆。」她强调春节对中国人来说意义重大，尤其是对已婚夫妻来说，更是忙碌而充满喜悦的时刻，还表示虽然忙于筹备演唱会，应该要keep fit，却依然无法抵挡春节的美食诱惑，今年马年她就选择以马蹄糕应节贺年，象征大家、马不停蹄、马到功成，张德兰一边拍摄一边已忍不住口食完又食，笑言只好新年过后再Keep fit。