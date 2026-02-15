何基佑首个栋笃笑圆满落幕 感恩观众笑声：最大的奖励

一连两晚《何基佑栋笃K之细路仔唔识世界》日前圆满完成，今次是「超级奶爸」何基佑（Kay）人生首个Talk Show，两场演出座无虚席，太太钟凯莹、电台拍档谭玉瑛和黄筠儿、童爱玲、陈嘉宝夫妇、高皓正夫妇、罗启豪、李雯希、邝文珣 、张颕康、麦雅致、徐伟贤、谢文雅、主播林燕玲（小飞侠）及拳击手曹星如均到场支持。

何基佑曾练到作闷想吐

在每晚约90分钟的节目中，Kay以家长在育儿及管教的路上各种甜酸苦辣经历为主轴，表示能够站在舞台上，向近800名观众演出他自己预备的内容，感觉很Surreal，「作为一个栋笃笑表演者，最刺激的就是一日未演出，你都不知道观众会不会笑。在预备的过程中有很多自我质疑的时刻，甚至试过因为太长时间对着讲稿，而有产生作闷想吐的感觉。那时我告诉自己一定要放下讲稿两天才继续练习。开show前两个星期，我更干脆采取《练一天，停一天》的策略，为的是要保留新鲜感。」

何基佑为观众精心的设计和铺排

Kay续说：「我们由观众进场，到开场的现场公告，再到演出内容，就连中场休息都经过精心的设计和铺排。见到两场观众超级热烈的反应，不绝于耳的笑声、掌声和欢呼声都让我很感动。虽然知道自己还有不足的地方，但能够令到部分观众表示『由头笑到尾』，这已经是最大的奖励和荣幸！要感谢天父的恩典和进场看show的每一位观众，你们的笑声、掌声、和show后的鼓励我都一一记着。如果你觉得今次的talk show为你增添了一个美好的体验，愿我们继续带着一颗童心和好奇心探索下去，就让细路仔继续唔识世界吧！」