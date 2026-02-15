前新闻主播婚后罕有拥吻放闪冧爆告白 高颜值老公正面照曝光 靓仔到可以出道

前有线新闻台主播余茵娜自2023年离巢后，成功转型为KOL，爱情事业两得意。2024年与外籍男友Joe Munns结婚，在英国举行婚礼，正式成为人妻。踏入婚后第二个情人节，余茵娜亦不忘在IG大放闪光弹，甜蜜满泻！

余茵娜与老公街头拥吻

余茵娜在IG上载了多张与老公在巴黎街头拍摄的浪漫照，背景有著唯美的巴黎铁塔。相中二人时而深情对望，时而甜蜜拥吻，余茵娜更揽实老公，流露出幸福满满的笑容。

余茵娜自认麻烦人

除了靓相，余茵娜更冧爆写下爱的宣言，公开感谢老公：「Happy Valentine's Day to the one who keeps loving and understanding this very troublesome, complicated me.（情人节快乐，致那位一直爱护和理解我这个麻烦、复杂的人。）」，并标注了老公的帐号，可见二人婚后生活依然充满情趣，非常恩爱。不少网民都留言大赞「好闪」、「好sweet」，并送上祝福。

