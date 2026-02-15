Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

赵希洛结婚｜曾夺最佳女配角豪言不怕失TVB大靠山  离巢发展一度受挫  网民：佢根本唔使做

影视圈
更新时间：14:01 2026-02-15 HKT
发布时间：14:01 2026-02-15 HKT

现年43岁的赵希洛（Candice）昨日刚宣布婚讯，并分享了在巴黎拍摄的唯美婚照，收获了满满的祝福。然而，在一片恭贺声中，不少粉丝也感叹对她的思念，并惋惜她在TVB十六年来「叫好不叫座」的发展。于TVB时期似乎有怀才不遇的情况，但赵希洛于离巢后转型当YouTuber，发展就似乎遇到严重阻滞，开台逾1年关注度极低，现时订阅人数仍未超过1万。

赵希洛TVB十六年怀才不遇？

赵希洛自2007年参选港姐入行，在TVB默默耕耘多年，凭借多个角色给观众留下深刻印象，更因其出神入化的「癫狂」演技被封为「御用癫婆」。2019年，她终于凭借话题剧集《金宵大厦》中忆子成狂的「何太」一角，勇夺《万千星辉颁奖典礼》「最佳女配角」殊荣，演技备受业界与观众肯定。

相关阅读：赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意

赵希洛雄心壮志不怕失TVB大靠山

然而，这个奖项似乎未为她的事业带来突破。获奖后，她的发展反而不如预期，在2023年初播出的《隐形战队》中，其戏份少得可怜，角色被指由二线退回四线，让许多网民替她大感不值。虽然到最后。离巢时赵希洛原来是剧中Big Boss，但可见网民心目中赵希洛发展不似预期。于离巢时，赵希洛的感谢文没有多谢乐小姐，亦于访问中坦言，不怕失去TVB大靠山。

赵希洛YouTube事业未见起色

2023年9月，赵希洛宣布离开效力16年的TVB，决心转型，并以拥有近二百万订阅的Coffee（林芊妤）为目标，希望在YouTube界闯出一片天。然而，理想与现实似乎存在巨大落差。她的YouTube频道「Capturing Candice Official」开设至今超过一年，仅上传了30条影片，订阅人数也只有8300人，与Coffee的182万订阅量相比，可谓差天共地。

赵希洛家境富裕事业心不再？

对于她YouTube事业的停滞不前，有网民直言她似乎未有用心经营。同时，赵希洛的家庭背景也再次成为焦点。她的母亲是前TVB艺员梁小玲，父亲则从事石油生意，本身是澳洲大律师。外界猜测，家境富裕的她，加上新婚丈夫相信也拥有一定的经济实力，或许让她不再需要为事业太过拼搏。

相关阅读：赵希洛结婚｜才俊老公身份极神秘  赵希洛曾言「离婚先会公开」  收埋另一半窝心原因曝光

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
23小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
15小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
5小时前
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
影视圈
3小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
2026-02-14 13:00 HKT
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
18小时前
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
8小时前
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
影视圈
21小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
18小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
19小时前