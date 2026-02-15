赵希洛结婚｜曾夺最佳女配角豪言不怕失TVB大靠山  离巢发展一度受挫  网民：佢根本唔使做

现年43岁的赵希洛（Candice）昨日刚宣布婚讯，并分享了在巴黎拍摄的唯美婚照，收获了满满的祝福。然而，在一片恭贺声中，不少粉丝也感叹对她的思念，并惋惜她在TVB十六年来「叫好不叫座」的发展。于TVB时期似乎有怀才不遇的情况，但赵希洛于离巢后转型当YouTuber，发展就似乎遇到严重阻滞，开台逾1年关注度极低，现时订阅人数仍未超过1万。

赵希洛TVB十六年怀才不遇？

赵希洛自2007年参选港姐入行，在TVB默默耕耘多年，凭借多个角色给观众留下深刻印象，更因其出神入化的「癫狂」演技被封为「御用癫婆」。2019年，她终于凭借话题剧集《金宵大厦》中忆子成狂的「何太」一角，勇夺《万千星辉颁奖典礼》「最佳女配角」殊荣，演技备受业界与观众肯定。

赵希洛雄心壮志不怕失TVB大靠山

然而，这个奖项似乎未为她的事业带来突破。获奖后，她的发展反而不如预期，在2023年初播出的《隐形战队》中，其戏份少得可怜，角色被指由二线退回四线，让许多网民替她大感不值。虽然到最后。离巢时赵希洛原来是剧中Big Boss，但可见网民心目中赵希洛发展不似预期。于离巢时，赵希洛的感谢文没有多谢乐小姐，亦于访问中坦言，不怕失去TVB大靠山。

赵希洛YouTube事业未见起色

2023年9月，赵希洛宣布离开效力16年的TVB，决心转型，并以拥有近二百万订阅的Coffee（林芊妤）为目标，希望在YouTube界闯出一片天。然而，理想与现实似乎存在巨大落差。她的YouTube频道「Capturing Candice Official」开设至今超过一年，仅上传了30条影片，订阅人数也只有8300人，与Coffee的182万订阅量相比，可谓差天共地。

赵希洛家境富裕事业心不再？

对于她YouTube事业的停滞不前，有网民直言她似乎未有用心经营。同时，赵希洛的家庭背景也再次成为焦点。她的母亲是前TVB艺员梁小玲，父亲则从事石油生意，本身是澳洲大律师。外界猜测，家境富裕的她，加上新婚丈夫相信也拥有一定的经济实力，或许让她不再需要为事业太过拼搏。

