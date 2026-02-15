Edan情人节为《金多宝》谢票 避谈送花给绯闻女友林明祯 回应获公司钦点力捧：有工作就把握好

导演翁子光率领一众演员金燕玲、钟雪莹、吕爵安（Edan）、 李尚正、杨诗敏（虾头）昨日（14日）情人节到戏院为贺岁片《金多宝》谢票跑足20场，大会更公布累积票房已达168万。

Edan带家人入场睇多次

翁子光透露不少观众观看该片都感动流泪，并会跟戏中一样称呼金燕玲做嫲嫲，又指戏中有感人部份，并非一般贺岁片只搞笑，而农历年会计划演员们分组到戏院谢票。对于票房可有信心，翁子光坦言借贷开拍该片，希望能够回本，如有盈余的话，可开拍下一部戏，将来跟演员再合作，亦对该片票房有信心回本。谈到当日为20场次谢票，金燕玲坦言感觉疲倦，但很乐意去做，因为观众即场分享感受，用钱也买不到。Edan则谓跟一众演员合作得好开心，又认为该片是诚意之作，虽然会感动到喊，但并不是伤感，以表达亲情，相当适合一家人入场观看，虽然家人已捧场支持，但也会会带埋爸爸同妹妹再入场睇多次，观察观众的反应。

翁子光望跟视障人士分享电影

虾头透露不少观众观看后，收到导演透露 过该片所表达的讯息，更扬言会再带家人入场观看。钟雪莹笑言戏中有惊吓场面，不过小朋友入场观看后表示不惊，还大赞觉得好笑，亦很期待宠物场次。问到可会带宠物入场观看？翁子光笑言自己养猫和鱼，好难带出街。李尚正则谓爱犬失明，所以不会带。翁子光透露该片设有口述影像场次，但用钱不多，希望跟视障人士分享电影，亦呼吁有更多香港电影有口述影像，令视障入士也能够欣赏到电影。

Edan情人节专心谢票

另外，谈到情人节开工，Edan表示会专心谢票。当问到可有送花及礼物给绯闻女友林明祯，他表示：「私人嘢唔讲啦！」提到有指Edan，去年工作量多成为「吸金王」，而有份参演由韩星李帝勋主演的韩剧《模范的士3》，成功为公司打开国际市场，获公司钦点力捧。Edan说：「我无听过！如果有咁机会当然开心，但无话咩我赚最多钱，尽量有工作就把握好。」至于好友蔡俊彦清唱获大赞，网民建议跟Edan合唱。Edan说：「如果有机会一齐唱《金多宝》主题曲《万幸》啦！」