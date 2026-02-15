Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Edan情人节为《金多宝》谢票 避谈送花给绯闻女友林明祯 回应获公司钦点力捧：有工作就把握好

影视圈
更新时间：11:15 2026-02-15 HKT
发布时间：11:15 2026-02-15 HKT

导演翁子光率领一众演员金燕玲、钟雪莹、吕爵安（Edan）、 李尚正、杨诗敏（虾头）昨日（14日）情人节到戏院为贺岁片《金多宝》谢票跑足20场，大会更公布累积票房已达168万。

Edan带家人入场睇多次

翁子光透露不少观众观看该片都感动流泪，并会跟戏中一样称呼金燕玲做嫲嫲，又指戏中有感人部份，并非一般贺岁片只搞笑，而农历年会计划演员们分组到戏院谢票。对于票房可有信心，翁子光坦言借贷开拍该片，希望能够回本，如有盈余的话，可开拍下一部戏，将来跟演员再合作，亦对该片票房有信心回本。谈到当日为20场次谢票，金燕玲坦言感觉疲倦，但很乐意去做，因为观众即场分享感受，用钱也买不到。Edan则谓跟一众演员合作得好开心，又认为该片是诚意之作，虽然会感动到喊，但并不是伤感，以表达亲情，相当适合一家人入场观看，虽然家人已捧场支持，但也会会带埋爸爸同妹妹再入场睇多次，观察观众的反应。

翁子光望跟视障人士分享电影

虾头透露不少观众观看后，收到导演透露 过该片所表达的讯息，更扬言会再带家人入场观看。钟雪莹笑言戏中有惊吓场面，不过小朋友入场观看后表示不惊，还大赞觉得好笑，亦很期待宠物场次。问到可会带宠物入场观看？翁子光笑言自己养猫和鱼，好难带出街。李尚正则谓爱犬失明，所以不会带。翁子光透露该片设有口述影像场次，但用钱不多，希望跟视障人士分享电影，亦呼吁有更多香港电影有口述影像，令视障入士也能够欣赏到电影。

Edan情人节专心谢票

另外，谈到情人节开工，Edan表示会专心谢票。当问到可有送花及礼物给绯闻女友林明祯，他表示：「私人嘢唔讲啦！」提到有指Edan，去年工作量多成为「吸金王」，而有份参演由韩星李帝勋主演的韩剧《模范的士3》，成功为公司打开国际市场，获公司钦点力捧。Edan说：「我无听过！如果有咁机会当然开心，但无话咩我赚最多钱，尽量有工作就把握好。」至于好友蔡俊彦清唱获大赞，网民建议跟Edan合唱。Edan说：「如果有机会一齐唱《金多宝》主题曲《万幸》啦！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
21小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
13小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
4小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
17小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
23小时前
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
6小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
17小时前
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
影视圈
19小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
15小时前
河南企业年会6000万现金铺枱 员工限时数多少拿多少
00:19
河南企业年会6000万现金铺枱 员工限时数多少拿多少
即时中国
5小时前