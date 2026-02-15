莫家尧旧爱与袁文杰同框扭身扭势晒好交情 移居内地嫁执法人员 因不孕欲劝老公包二奶

前亚姐袁洁仪曾与莫家尧拍拖7年，曾承认难找对象，2009年与内地一名武警结婚，并移居内地。近日，前亚洲电视的一众经典面孔再度聚首，袁文杰在IG分享影片，可见他与尹天照、袁洁仪等多位昔日战友一同打边炉，场面温馨热闹，足证「亚视之友」的情谊历久弥新。

袁洁仪与尹天照、袁文杰聚会

从照片中可见，袁洁仪气色红润，与好友们一同摆出各种有趣Pose，笑容灿烂。这次难得的「亚视同学会」，出席者还包括《我和僵尸有个约会》的「况天佑」尹天照，以及早前被传离巢TVB的袁文杰，仿佛带领观众回到了亚视的辉煌年代。

袁洁仪早年在亚视主要做主持，曾参与的节目有《今日睇真D》、《我爱下午茶》、儿童节目《精灵一族》、《历史也疯狂》等。近年她间中参演TVB剧集，包括《执法者们》、《一舞倾城》、《香港人在北京》等，但大多都是闲角。其实她自2009年嫁给任职武警的丈夫后，已移居到内地生活。

相关阅读：56岁前亚姐袁洁仪北上开工登场气氛冷淡 入农村做贺寿嘉宾收大利是

袁洁仪曾历艰辛求子路

袁洁仪与老公感情一直非常恩爱，然而，袁洁仪却有过一段艰辛的求子之路。她曾在接受访问时透露，自己对家庭的渴望极深，可惜天意弄人，先后经历了三次流产，身心承受巨大打击，最终证实不孕。她一度想开口叫老公包二奶，亦曾考虑找代孕，但最终二人决定放下执著，强求有下一代。虽然有遗憾，但丈夫的体谅与关爱成为她最大的后盾。如今，她专注享受二人世界，偶尔与圈中挚友相聚。从这次聚会中她幸福满足的笑容可见，袁洁仪已走出昔日阴霾，活在当下，展现了历经风雨后的坚强与乐观。

相关阅读：前亚姐袁洁仪罕谈三度流产 怀胎4月引产膀胱撕裂大出血致不孕 曾欲劝前武警老公揾二奶

前艺人莫家尧转行从商近照曝光？