金宣虎历逃税风波冇「掉粉」 支持者夹道欢迎

影视圈
更新时间：21:15 2026-02-14 HKT
发布时间：21:15 2026-02-14 HKT

韩国男星金宣虎早前受逃税争议影响，不但遭代言品牌割席，手头上的重头剧《魅惑》要延期上架；网民又群起杯葛，要求他另一部未开拍新剧《在议员的保祐之下》之剧组把他换掉。然而粉丝对他依然不离不弃，更蜂拥为其主演舞台剧撑场。

金宣虎虎虎生威

由金宣虎主演的舞台剧《秘密通道》未受逃税丑闻影响，门票早已卖清光。昨晚（13日）在首尔大学路的剧场首演，大批粉丝亦晨早现身捧场，睇完剧更在剧场外冒寒等候金宣虎下班。当金宣虎离开剧场时，眼见场外围满等候他的粉丝，他亦十分感动，在步往接送他的车辆途中，一直向周围的粉丝鞠躬。

金宣虎心情绝佳

《秘密通道》的制作公司昨日亦公开了宣传照和片段，照片中可见金宣虎与拍档李时亨（音译）穿上同款戏服，他戴上眼镜，造型较斯文。金宣虎摆出V字手势，心情不俗。而在公开片段中，就拍摄了舞台剧台前幕后团队在公演前围成一圈，进行加油仪式。喊完加油后，大家齐齐鼓掌，金宣虎更与导演拥抱，可见丑闻并未影响剧组对他的支持。而此剧讲述两个失忆的人在陌生的地方相遇的故事。他们透过各自记忆交织的书籍，发现了生与死的联系，反思了自己的人生，以及死亡与相遇的轮回。

