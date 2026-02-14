谭辉智入马场忆惨痛经历 刘威煌出事血管收缩 张与辰家人大马来港陪过节

张与辰、谭辉智和刘威煌今日（14日）为「TVB赛马日」担任表嘉宾，在开赛前献唱多首歌曲炒热气氛，三人的粉丝更不时举牌大叫为他们打气，非常热闹。谭辉智企定定献唱快歌《这个冬天不太冷》，之后出场的张与辰配合舞步，跳脱地献唱快歌《My Buddy》和《饿狼传说》，与谭辉智相映成趣。

谭辉智迟到冇得拉头马

问到谭辉智跳舞不及张与辰，他笑言新一年有意学跳舞，望有进步。问到身为马主的谭辉智，其爱驹有否出赛？他指爱驹已退役，笑言牠赢过一场赛事，却因自己泊车而迟到，错过了拉头马的机会，是否再做马主得看家人的决定。刘威煌称首次在沙圈献唱，十分紧张；另外，他笑言年纪不小，新一年要多做运动，早前做身体检查时，报告指他的血管越来越细。张与辰说是第二年来马场表演，而农历年，家人由马来西亚来港一起过节，他说昨天到花市买年花，问到情人节如何过？他表示回家看《唱钱》。

刘威煌冧妻有一手

至于已为人夫的谭辉智、刘威煌则称带埋太太陪开工，谭辉智笑说对太太来说是惩罚，晚上会一家人食饭。谭辉智直言拍拖时会准备礼物，婚后不太重视情人节，太太会自己拣礼物。刘威煌结婚10几年，日日都是情人节，佢未试过情人节入马场，是全新体验，有畀贴士太太买马，望她赢钱。