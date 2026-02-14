姚子羚饮水思源无意学胡定欣离巢 同徐伟栋关系停滞不前 龚嘉欣情人节等人Call食晚饭

「TVB赛马日」今日（14日）在沙田马场举行，电视广播有限公司行政主席许涛率领逾百艺员到场，包括汪明荃、胡枫、谭俊彦、陈炜、龚嘉欣、姚子羚、刘佩玥、陈晓华、丁子朗、刘颖旋、蒋家旻等等，星光熠熠。汪明荃在影完大合照后派利是，龚嘉欣见状即冲上前大卖口乖𢭃利是。

姚子羚等人约去雪梨家拜年

龚嘉欣、姚子羚一同受访，问到前者情人节是否有约会？她表示要收工后看电话才知道，未知有无人约，又说艺人工作不定时，好少提早定好约会时间，笑言︰「有约会就穿这身长裙赴约！」并指知悉外界关心她的感情生活，吁给她空间。姚子羚透露是日马主朋友有马匹出赛，望他们胜出，问她在农历年时会到雪梨家拜年吗？她指没有人邀请她，并说与徐伟栋是好朋友，会见面食饭，「今日他没有约我，他也忙。」问到徐伟栋可有传讯息祝她情人节快乐？姚子羚称收到几个男性、女性朋友的祝福。问到与徐伟栋的关系何时再进一步？姚子羚说：「了解需要时间，放心，我会再努力一些。」

寿星李施嬅请食贵嘢

另外，对于好友胡定欣宣布离巢，「胡说八道会」现在只有姚子羚一人留在TVB，问她是否想过新发展？她笑说：「今日是TVB杯，问我这个问题？大胆！做人要饮水思源，见我今日喺度，即是经理人仲系TVB啦！」她日前和李施嬅庆祝生日，笑言双方好耐无见，当晚胡杏儿身在外地，「胡说八道会」成员也在场，希望下次聚会齐人；并指寿星女请大家吃了一顿价值不菲的晚餐，笑指李施嬅去年在事业上大丰收。姚子羚等人有送贵重礼物给李施嬅，有银包、花和蛋糕。谈到李施嬅分手一事，李施嬅未有过问，而有传李施嬅参与内地综艺节目《乘风破浪的姐姐》第7季，姚子羚表示不知道，笑言︰「我都想参加！」