BTS回归带动经济抢飞抢酒店 独家畀Netflix直播挨批「韩国最强IP外流」

韩国天团BTS（防弹少年团）将于3月20日发行第5张正规专辑《ARIRANG》，正式回归，庞大的宣传攻势亦正展开。BTS七子：RM、Jin、Suga、J-Hope、Jimin、V 和 Jung Kook最近就登上《GQ》3月号封面，接受该杂志访问，大谈服役感想，以及提到早前轰动的解散传闻。

J-Hope谈军中生活

BTS成员自2022年底就陆续入伍服役，J-Hope受访时坦言很快就适应军中生活，「我感觉自己变得更健康了，也对生活和社会的不同方面有了更多的了解。我还结识了很多新朋友，这真是一大收获。而且，在韩国，每个男人都要经历参军和服役的过程。」Jimin笑言服役时辛苦得快哭出来，但又觉得很有挑战性。Suga则语带自豪说服役时从没迟到，总是提前到现场，退伍后连生活节奏也有所改变。

RM提解散引轩然大波

成员们陆续退伍，ARMY正热切期待他们回归时，队长RM早前却在直播中提到解散，引发轩然大波，RM及后解释当时压力太大。提到当时其情绪溃堤自然，RM笑言：「我觉得那场直播之后，我好像快变成表情包了。」不过队友就很理解他的心情，V说：「他是核心队长，承受的压力一定比我们任何一个人都大。」Jimin亦指RM只是真实地呈现对团体和ARMY的感情，并说：「我知道我们能走到今天是因为是一个团队，我们最初就是作为一个团队起步的，我们对此深有体会。而且，我们在一起也玩得很开心。」V亦表示：「比起个人，我们更珍惜BTS这个存在。」Suga甚至笑言：「也许我们60多岁的时候还能继续跳舞，只要我们愿意，我想也许到50、60岁时仍可以一直以乐团的形式在一起。」说到新专辑的风格，七人都守口如瓶。RM只说觉得这次他们找到了方向；Suga则透露这次他们尝试了许多不同的风格，这张专辑会跟过去任何一张BTS专辑都不一样。

Netflix全球直播BTS惹政治风波

另外，BTS于3月21日假首尔光化门广场举办的《BTS 2026 Comeback Show @ Seoul》，因为让Netflix作全球直播而惹来政治风波。据韩媒报道，韩国国会文化体育观光委员会部分议员私下对BTS的母公司HYBE表达忧虑，指此举与政府扶植本土OTT平台的政策背道而驰，并恐怕他们一如《Kpop猎魔女团》般，沦为被海外企业掌控的韩流文化IP。不过HYBE强调，音源与演出核心权利仍掌握在公司与艺人手中，Netflix只是「全球发行媒介」，暗示他们只是利用Netflix的资源为BTS回归作全球宣传。

BTS带动经济蓬勃

除了影响政治之外，BTS直接带动经济。BTS的最新世巡《BTS WORLD TOUR》将于4月展开，并已掀起全球抢飞潮。除了抢飞，还有抢酒店住宿。韩国《My Daily》报道，BTS世巡釜山站将于6月13至15日举行。该段期间当地住宿价格暴涨，据调查，演出周末（6月13日至14日）的平均每晚住宿价格为433,999韩圜（约2,355港元），约为前一周（6月6日至7日）和后一周（6月20日至21日）价格的2.4倍。而在演唱会举行场地釜山亚运主体育场方圆5公里的住宿价格，更是平时的3.5倍。经营者赚到笑之余，业界人士却担心这会破坏国家形象，甚至削弱旅游业竞争力。