寻秦记｜票房破9000万大关 多元宇宙版情人节上映 贺岁版主题曲全员送祝福

天命再临，喜迎新岁！由古天乐总监制，邓维弼监制，吴炫辉与黎震龙执导，古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名领衔主演的电影《寻秦记》，自2025年12月31日上映以来反应热烈，截至2026年2月14日上午11点，港澳累积票房已录得$90,209,738，正式突破9,000万大关！

《寻秦记》Plus+多元宇宙版2.14上画

为答谢观众一直以来的鼎力支持，加入新画面情节的《寻秦记》Plus+多元宇宙版今日于香港院线正式上映。Plus+版本以「多元宇宙」概念为延伸，从不同角度丰富原有故事世界，为观众带来更立体的观影体验，延续项少龙的传奇旅程。电影团队期望透过是次特别版本，与观众一同再度穿越时空，见证天命的不同可能。配合Plus+ 多元宇宙版登场，经典主题曲《天命最高》亦同步推出全新《天命最高》（贺岁版），为农历新年增添喜庆气氛。

《寻秦记》票房突破9,000万大关，Plus+多元宇宙版今日于香港院线上映。

《寻秦记》贺岁版主题曲《全命最高》再调整歌词，全员送祝福。

《天命最高》再调整歌词

《天命最高》（贺岁版）由蔡一智监制，陈光荣全新编曲，古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及朱鉴然合力主唱。在保留原曲激昂澎湃旋律的同时，加入贺年节奏与热闹编曲，为熟悉旋律注入崭新节庆色彩。歌曲以骏马嘶鸣揭开序幕，寓意马到功成、气势如虹，为新一年奏响勇气与希望的序章。值得一提的是，今次贺岁版亦在歌词上作出细微调整。多年来，不少观众一直对歌词「谁求谁／谁和谁」、「入定／人定」存有不同记忆，今次版本便刻意在相关字句上作出改动，将曼德拉效应带入现实，亦巧妙呼应《寻秦记》Plus+多元宇宙版的多元宇宙概念。

《天命最高》MV大埋头

MV中，身穿秦国将军盔甲的蔡一智率先于录音室控制台前登场揭开序幕，满足地说：「刚刚大王先行告退，项少龙一家都已经录完。」随后古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮、滕丽名、张继聪、朱鉴然、洪天明、Chris Collins、雪儿、陈国邦、黄文标、徐伟栋、徐浩昌（肥肠）及苏宸褕（灰熊）陆续亮相，全员以红色造型示人，洋溢浓厚节日气氛。最后由古天乐率领一众演员齐声送上祝贺：「祝大家天命最高，马年行大运！」为观众送上最热闹的新春祝福。