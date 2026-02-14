汤宝如何婉盈慈善骚歌声献香港 《同心同路．声动香港》近20歌手同台为市民打气
更新时间：15:15 2026-02-14 HKT
发布时间：15:15 2026-02-14 HKT
发布时间：15:15 2026-02-14 HKT
「《同心同路。声动香港》慈善音乐会」昨晚在伊利沙伯体育馆举行，是次音乐会汇聚近二十位本地歌手、艺人参与︰包括胡渭康、汤寳如、韦绮珊、黄翊、何婉盈、文佩玲；李乐诗组成的限定组合Super Queens，与小肥、谭嘉仪、何启南、陈国峰、颜志恒、支喾仪、涂家尧、颜米羔、黄剑文、刘威煌、陈芊芸和沈宗贤，用歌声去感谢一班社工、义工、市民及纪律部队，为香港打气，祝福香港。该慈善音乐会收益将用于火灾受影响人士之纷争调解项目，以及相关救援纾困工作，推动社会和谐发展。
黄翊献唱《最爱的你》
在新声国乐团伴奏下，二十位歌手和艺人分成三组，先后唱出《狮子山下》、《今日》和《祝福》揭开序幕。颜志恒唱《完全因你》、黄剑文唱《弥敦道》、颜米羔唱《黄金时代》、谭嘉仪唱《喜帖街》、黄翊唱《最爱的你》、支喾仪唱《凭着爱》等贴题作；也有新配搭合唱，像汤宝如、胡渭康唱《相思风雨中》，Super Queens唱《信自己》，韦绮姗和小肥唱《相逢何必曾相识》等。
