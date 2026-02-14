周吉佩情人节发声护爱人 忆低谷靠妻养家︰用十几年将我由男仔变男人

周吉佩（吉吉）早前与太太黄彦欣到铜锣湾出席牌开幕活动，被网民捕获，两人以白色情侣装现身，表现恩爱，而身穿低胸裙的周太用手掩胸防走光，竟惹来网民反感，在网上留言指她「扮嘢」、「着得又怕露」，连一向形象好好的吉吉都被评「扮巨星」。

周吉佩冇钱开饭

虽然网上负评一堆，身为「爱妻号」的吉吉就趁今日（14日）情人节在社交网站出post，感激太太多年陪伴，诉说她在自己心目中的地位。吉吉在片中分享了大量与周太由相识到结婚、生小朋友的合照及影片，他以「情人」称呼太太，表示要衷心多谢太太一直以来对自己的不离不弃。他形容，与太太相识时，是其人生最低潮时期，对方不介意他经济状况平平之余，又「车出车入」，指当时「有大半年食饭由太太埋单」，续睿︰「坦白讲，由歌手变返一个打工仔，如果唔系得佢嘅鼓励、支持我都好难撑落去。」

周吉佩拖太太变老

吉吉说，诞下大女那年，他辞去正职追梦，其乐队与唱片公司签约，惟发展平平，太太就成为家中的经济支柱，她压力大到食饭都没有胃口，后来转职才解决收入不足问题；谁知又遇疫情肆虐，吉吉出现情绪问题，吓到太太放低工作，陪他度过难关，吉吉说︰「跟咗我咁多年佢都冇享过福，仲要日日担心我！外母成日都笑佢唔只有两个仔女，仲有个大仔。」吉吉指太太现在为他打理音乐学校、接待客人，服装、摄影等工作外，又要照顾两个小朋友，「佢绝对系我最欣赏嘅女人，系我最强最强嘅队友，多谢你用咗人生最宝贵嘅十几年时间，陪我由一个男仔，变成一个男人，变成一个有能力照顾家庭嘅男人。你呀！继续陪我，陪我将来变成一个阿伯，辛苦你啦，情人节快乐！」