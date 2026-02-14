31岁「拜金港姐」蔡嘉欣情人节宣布怀孕 嫁富贵老公两年报喜：已过孕期一半
31岁前TVB艺人「拜金港姐」蔡嘉欣（Kayan）趁今日（14日）情人节，在社交平台宣布怀孕喜讯。蔡嘉欣与圈外有米男友Derek于2023年结婚，二人积极造人两年终于成功，蔡嘉欣分享多张孕照及超声波相表示：「2026年我们家要迎来一位小宝贝啦」。
蔡嘉欣怀孕感幸福
蔡嘉欣今日在IG发文报喜：「亲爱的小宝贝，你的出现，令爸爸妈妈对未来的人生充满期待！由验孕棒显色、第一次听到你的心跳、第一次感受到你的胎动、第一次在四维见到你可爱的脸孔......这些moment都令我们感到特别幸福！」
蔡嘉欣又指：「前段日子如梦如幻的幸福感，终于在你每天愈来愈有力的拳打脚踢之下变得真实...我一边珍惜和你合体的日子，另一边每天都急不及待、热烈期盼著和你正式见面的一天！请你继续健康成长！收藏多月的喜悦，今天想跟所有爱我的你们分享！」
蔡嘉欣公开多张新相，虽然未有透露陀B几多个月，但见到与老公Derek的合照，已经开始见肚，而且蔡嘉欣透露孕期已过一半，相信已怀孕五个月。蔡嘉欣对即将成为新手妈妈，大为期待：「现时已经过了孕期的一半，还有数月，我要正式成为妈妈啦」。
蔡嘉欣期待为人母
蔡嘉欣怀孕消息公开后，获得多位圈中好友送上祝贺，而蔡嘉欣去年出席好友陈诗欣为囝囝豪摆的百日宴，当日穿上松身衫，心情非常兴奋，估计当时已经怀孕，乘机向一众已做妈妈的好姊妹偷师。
