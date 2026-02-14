Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波波首任主持感有意义：鞭策自己一路进步 周奕玮开心与偶像陈晓东同台

影视圈
更新时间：09:15 2026-02-14 HKT
发布时间：09:15 2026-02-14 HKT

黄婧灵（波波）与周奕玮昨日（13日）到大埔出席由香港各界扶贫促进会、星岛新闻集团、香港西班牙学校及莱宝益康健有限公司共同主办「爱在社区 新春送暖盘菜宴」活动。2人担任主持，波波指今次是她首次做主持工作，幸好有周奕玮陪著自己，又指对方很细心，除了提点她讲说话技巧外，也送了扣著演讲卡纸的圈圈给她，对于首次做主持工作，波波就认得有进步空间，但自己很开心的是每一节都觉得自己有进步，但日后亦会鞭策住自己要一路进步，因为不想自己做得不好。

波波新年家中陪爱犬

至于周奕玮就指很开心可以见到儿时偶像陈晓东，自己当年也试过排队去他的签名会，今次是入行后首次见对方兼同台，也有跟他合照，觉得这是新年前最好的一份礼物。而两人对今次能送暖给灾民也觉得很有意义。提到新年，波波与周奕玮也表示会休息，唞足精神再工作，波波表示会尽量留在家中陪爱犬，而周奕玮就透露大年初一，已受阿姐汪明荃邀请，去她家中拜年。

