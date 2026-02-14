陈蕾见宏福苑居民感触落泪 未计划金像奖战衣 新年回广州探亲

陈蕾昨日（13日）到大埔出席由香港各界扶贫促进会、星岛新闻集团、香港西班牙学校及莱宝益康健有限公司共同主办「爱在社区 新春送暖盘菜宴」活动，在农历新年前夕为宏福苑受灾户送上关怀与温暖。她觉得今次活动很有意义，尤其是看到大家脸上挂住笑容，自己心情也很激动，见到大家好欢乐，吃盘菜吃得很满足，就觉得好欣慰。

陈蕾特别拣选温暖歌曲

问到是否因之前收过灾民粉丝私讯，所以有更大感触？她承认，并表示比幻想的感触更加大：「又唔可以喺台上表达任何情绪，见到大家笑容嘅时候，如果得我激动好似好古怪，我自己都仲有啲时间去消化，所以我觉得佢哋好叻，我知道呢一切都好唔容易。」又笑指刚在台上搞烂gag，希望尽能力带欢乐给大家。陈蕾坦言今次是首度接触灾民，所以也担心会很沉重，故也特别拣选较温暖的歌，而此时她也终忍不住感触落泪，心情平伏后，她表示没有想过会喊。

陈蕾入围「原创电影歌曲」意义重大

陈蕾主唱电影《女孩不平凡》主题曲《普通人》获提名《第44届香港电影金像奖》当中的「原创电影歌曲」，她表示很开心，又指当初看了电影好几次才写，又指这次入围对自己来说是很大意义，因几年前与廖子妤、余香凝等一起拍《骨妹》，跟《女孩不平凡》是同一个导演，而今次《女》亦找回当时其余三位演员去演：「虽然我没份演，但佢揾我唱歌，我哋四个好似隔咗咁多年之后，重新喺另一套戏上相聚，所以我都好期待金像奖当日可以撞返呢班演员。」至于战衣方面，陈蕾表示还未计划，提到她早前扮「进击的巨人」令大家很期待，她笑指自己会尊重主题，若要她斯文的话会收起粗鲁的一面。而农历新年，陈蕾表示会回广州探亲。