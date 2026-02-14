现身香港各界扶贫促进会及星岛集团等主办盘菜宴 陈晓东唱歌送温暖 承诺演唱会骚肌

陈晓东昨日（13日）到大埔出席由香港各界扶贫促进会、星岛新闻集团、香港西班牙学校及莱宝益康健有限公司共同主办「爱在社区 新春送暖盘菜宴」活动，在农历新年前夕为宏福苑受灾户送上关怀与温暖。

陈晓东承诺骚肌

陈晓东除了献唱歌曲外，亦充当抽奖嘉宾，他亦祝大家「马上健康」、「马上有钱」，而他在唱歌期间，更落台跟大家作近距离接触。陈晓东受访时指今次的活动很有意义，故特意返港出席，而此行除了参加活动外，亦会为6月在红馆举行的演唱会开会，而过年后将会以官宣方式宣布。陈晓东之前承诺过会在演唱会上骚肌，问到操肌的进度？他指虽然最近很忙，稍后亦会再派歌，但仍然会兑现自己的承诺，笑指之后的状态应该会回到从前一样，要筹备演唱会又要宣传又要健身又要练跳舞，至于农历新年将至，问他是否需要戒口keep fit，陈晓东指会尽量，不过因平日生活上减少了碳水和糖，加上自己不饮酒，所以简单很多。

陈晓东喜见新歌MV点击超过220万

陈晓东早前推出新歌《今天我们都会飞》，其MV在短时间内点击超过220万，他指自己也感到惊喜：「我前几日去搭的士，戴住口罩谂住冇人认到，点知个司机突然话觉得我首新歌几好听，听到大家真正嘅回馈，今次做咗新尝试，推咗首中版歌，自己都好开心同好惊喜。」他也透露已录了几首歌，过年后会再推新歌，又指特意安排很多活动，所以演唱会举行前都会keep住跟大家见面。

