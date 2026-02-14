Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

现身香港各界扶贫促进会及星岛集团等主办盘菜宴 陈晓东唱歌送温暖 承诺演唱会骚肌

影视圈
更新时间：07:15 2026-02-14 HKT
发布时间：07:15 2026-02-14 HKT

陈晓东昨日（13日）到大埔出席由香港各界扶贫促进会、星岛新闻集团、香港西班牙学校及莱宝益康健有限公司共同主办「爱在社区 新春送暖盘菜宴」活动，在农历新年前夕为宏福苑受灾户送上关怀与温暖。

陈晓东承诺骚肌

陈晓东除了献唱歌曲外，亦充当抽奖嘉宾，他亦祝大家「马上健康」、「马上有钱」，而他在唱歌期间，更落台跟大家作近距离接触。陈晓东受访时指今次的活动很有意义，故特意返港出席，而此行除了参加活动外，亦会为6月在红馆举行的演唱会开会，而过年后将会以官宣方式宣布。陈晓东之前承诺过会在演唱会上骚肌，问到操肌的进度？他指虽然最近很忙，稍后亦会再派歌，但仍然会兑现自己的承诺，笑指之后的状态应该会回到从前一样，要筹备演唱会又要宣传又要健身又要练跳舞，至于农历新年将至，问他是否需要戒口keep fit，陈晓东指会尽量，不过因平日生活上减少了碳水和糖，加上自己不饮酒，所以简单很多。

陈晓东喜见新歌MV点击超过220万

陈晓东早前推出新歌《今天我们都会飞》，其MV在短时间内点击超过220万，他指自己也感到惊喜：「我前几日去搭的士，戴住口罩谂住冇人认到，点知个司机突然话觉得我首新歌几好听，听到大家真正嘅回馈，今次做咗新尝试，推咗首中版歌，自己都好开心同好惊喜。」他也透露已录了几首歌，过年后会再推新歌，又指特意安排很多活动，所以演唱会举行前都会keep住跟大家见面。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
16小时前
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:53
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
17小时前
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
18小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
18小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
16小时前
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
11小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
12小时前
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
影视圈
14小时前
周天行（左）与林晓敏（右）入纸申请大律师认许，仪式将于本月28日举行。资料图片
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
社会
2026-02-12 17:45 HKT
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
18小时前