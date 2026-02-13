Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张曦雯未闻钟柔美被「雪藏」 马贯东圆梦摸拍档臀部

影视圈
更新时间：22:15 2026-02-13 HKT
发布时间：22:15 2026-02-13 HKT

TVB剧集《卧底娇娃》的一班演员张曦雯（Kelly）、马贯东、陈滢及罗毓仪到铜锣湾街头宣传。近日形象插水的钟柔美（Yumi）有份拍摄该剧，惟没有出现；另外除了海报上还有Yumi之外，现场播出宣传片却未见Yumi身影。Kelly表示没有听到对方被雪藏的消息，并指戏份集中在自己和罗毓仪、陈滢身上，可能迟一点Yumi会出席宣传活动。提到Yumi自降身价唱周年晚宴，Kelly形容市道静，她也希望接到多些工作。

张曦雯情人节冧爱宠

Kelly 透露拍《卧底娇娃》时每日收工后要兼顾练歌、排舞，怕在宣传活动上时突然要表演歌舞，笑言︰「跳舞仲可以呃到人，因为小时候有学过，唱歌就要交畀钟柔美、罗毓仪嘞！」问到马贯东剧中与Kelly有大量贴身动作场面，是否感到尴尬？他笑言：「唔会好，好好呀！好多男生梦寐以求。（多咗好多敌人／Haters？）多呀！我唔介意，有呢啲机会，多啲敌人我都唔拘。」有一场戏，他要摸Kelly臀部，Kelly说：「佢系一路摸落去，跟住我要stop佢嘅。事前同佢讲咗，我唔叫停就要继续摸落去啦，要有喜剧效果就一定要咁做。」马贯东听到此番话，竟然面红耳赤，害羞起来。

至于情人节，Kelly透露父母在晚上撑枱脚，自己有宠物在身边并不孤单，笑称：「睇睇听朝有冇人约啦！」马贯东称凌晨过后约Kelly，并表示明天要开工，晚上就回舖头打理宠物美容生意。

