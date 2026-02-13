Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈滢情人节约绯闻男友 罗毓仪会错意以为林俊其求婚

影视圈
更新时间：21:15 2026-02-13 HKT
发布时间：21:15 2026-02-13 HKT

TVB剧集《卧底娇娃》的一班演员张曦雯（Kelly）、陈滢、马贯东、罗毓仪现身铜锣湾街头，以「After Work 女团横空出世」为题宣传剧集，他们在行人专区拿着宣传牌及咪高峰，呼吁途人收看。

陈滢信钟柔美会现身

对于有份拍摄此剧的钟柔美（Yumi）因为形象插水，而传出被「雪藏」导致宣传活动无影。陈滢表示未有听闻雪藏消息，指钟柔美在剧集后段出场，届时该会现身宣传。而罗毓仪指钟柔美在剧中角色是他们的调查对象，而非女团成员。提到情人节，陈滢大方表示，会同早前被捕获结伴睇BLACKPINK演唱会的圈外绯闻男友Howie开工拍嘢，她强调二人永远是朋友，笑言连街坊也以为他们拍拖，故要为对方澄清，「「惊影响佢冇女仔埋身！」对于另一绯闻男友周嘉洛指陈滢多人追求，她否认，表示有睇堪舆学家资讯，得知马年自己在各方面十分畅旺，「期待事业、友情运、爱情及家庭旺上加旺！」

陈滢有意参加《女神配对计2》

罗毓仪在情人节与《女神配对计划》的成员一起到马场放闪，男友林俊其预先食饭庆祝，还送她鲜花，重点是林俊其亲手制作了一只戒指送给她作礼物，「我吓一惊以为求婚！」问到陈滢可会参加《女神配对计2》？她表示受邀会考虑，同时透露节目组起初的确有邀请她参与，惟当时档期问题未能成事，「接到电话时，我同罗毓仪一齐喺张曦雯屋企玩紧，知道罗毓仪想参加，就推荐佢畀剧组。」

