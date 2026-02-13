Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

38岁息影女星自揭疮疤！因盲目做一事惨赔数百万 积蓄全失由豪宅搬蜗居

影视圈
更新时间：22:00 2026-02-13 HKT
发布时间：22:00 2026-02-13 HKT

前Cookies成员傅颖（Theresa）、现名傅宝谊的好友38岁内地女星马梓涵，出道初期星途顺遂，凭演出内地版《歌舞青春》走红，却因选择隐婚、离婚、投资、创业，而经历人生高低起跌。近日马梓涵在社交平台分享影片，提到女性成长，笑谈自己的经历鼓励女性。

马梓涵历高低起跌

马梓涵近日在抖音以「替大家试过了，人生容错率高到难以想像」，表示自己在事业高峰时决定嫁人，最后因为盲目投入股市，导致赔上积蓄，从豪宅搬到得80平米（约860平方呎）的出租屋。

马梓涵忆述前半生，表示当年的演艺路起步顺利，早在20岁时已推出个人单曲，到22岁获得担正机会，在事业发展向好时，马梓涵却做出一个惊人决定，选择隐婚。马梓涵婚后成为别人眼中的阔太，住豪宅揸名车，但她对婚姻阻碍其演员路，又因家中老人催生，最终在26岁时离婚，并决定退出娱乐圈。

马梓涵生活质素下降

马梓涵离婚后展开新生活却遇滑铁卢，当时作为「投资小白」的她，将所有积蓄放到股票市场上，最终投资失利，蒸发几百万积蓄。马梓涵的生活质素，随之断崖式下降，要缩减开支外，更从原本生活的800平米（约8,600平方呎）豪宅，搬到租住约860平方呎单位。

马梓涵体验普通人的生活压力后，曾遭朋友评价「把人生搞砸了」，但马梓涵坦然面对：「我是一个只想顺从我自己内心的人。」马梓涵其后尝试创业，创立自家雪糕品牌，生意曾做得有声有色，从网上做到实体店，巅峰时期单计北京已有7间门市，只是因疫情最终全线结业。马梓涵之后再开3间烘焙店，遗憾难逃关门命运。

马梓涵有勇气再开始

马梓涵坦言人生跌入谷底，令她有所领悟：「所有的事都会过去，无论好坏，人生没有标准答案，失败让我学会了谦虚、理解、共情。」马梓涵又以自身经历鼓励网民，可以允许自己不完美，允许自己走弯路，允许自己随时有重新开始的勇气。

不少网民对马梓涵自揭「反面教材」引发共鸣：「也就只能这样安慰自己了」、「能坦然面对失败已经很勇敢」、「明星也难逃投资陷阱」、「明星还是有钱，失败那么多次还能再来过」等。

