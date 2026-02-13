AK笑Jason愚蠢分不清真假 ROVER被吴肇轩无视纯粹节目效果

Anson Kong（江𤒹生／AK）和ROVER出席Pickleball活动，他们即场对赛，吸引了大班粉丝支持。AK表示第一次同ROVER做运动打波，上次聚首是在家族演唱会中合作。AK指情人节在拍剧中度过，ROVER的Jason（雷濠权）会同女友吃饭庆祝，但亨仔（陈镇亨）、希晋（王希晋）笑说「自己冇人要」。

ROVER踩多脚

AK大爆ROVER有大计，届时他会现身支持，问是否开演唱会？AK说：「我唔知，我会喺台上台下支持佢哋。」ROVER称正筹备两周年活动，与粉丝相聚。早排Jason邀请队友Kim（卓金乐）参与游戏节目《骰界》时，193（郭嘉骏）大爆吴肇轩不认识ROVER 4位成员，Jason解释吴肇轩只是不太熟悉ROVER，称对方在节目镜头后也有唱他们的歌。Kim形容是节目效果，未有介意。《骰界》中Jason经常被其他玩家笑他蠢，问会否不开心？他表示「不会」却说：「节目组啲人都咁讲！我谂系节目效果！」AK问他：「究竟你分唔分到佢哋边句真，边啲系讲笑？」这时ROVER其他队友踩多脚，形容Jason常常自以为好醒好叻。