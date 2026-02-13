黄淑蔓相隔近7年推出第二张个人专辑 拒扮成熟重拾童真做自己

相隔近7年，「寰亚𡥧女」黄淑蔓（Feanna）推出第二张个人专辑《growth》，本周日（15号）将于西九文化区自由空间「大盒」举行首个个人音乐会，门票火速售罄，反应热烈。

Feanna享受真我的童心

《growth》以「心碎」、「自我疗愈」、「重新出发」三部曲，纪录Feanna由做学生到社会工作的成长，她坦言初出道时刻意装成熟扮大人，现在反而享受真我的童心，轻松自在。拍摄专辑靓相当日，Feanna可爱造型满场飞，现场充满她的笑声，她说：「好开心，我第二张专辑《growth》出咗啦！碟内嘅歌横跨咗由我读紧中学、大学到出嚟社会工作。细细个好多嘢唔识，或者唔知道现实嘅残酷，出到嚟做嘢多多少少遇到一啲经历，碟内有好多类型嘅歌，分为三部曲：受伤heart broken、自我疗愈、重新出发，比喻成长。」

Feanna感恩有公仔陪伴

其中以药水胶布和毛公仔代表「疗愈」，Feanna与毛公仔身上都贴了不同大小的胶布，笑说：「今日有三只熊公仔陪我影相，最大呢只叫『野比』，因为佢系大熊（《多㕸A梦》主角全名『野比大雄』），哈哈！我唔开心嘅时候就会揽住公仔一齐瞓，屋企两只猫就系识郁嘅公仔，我用佢哋抹过无数嘅眼泪。我超级钟意公仔，成日会去买公仔、夹公仔，因为我见到公仔就被疗愈，感恩有公仔陪伴。而另一样可以令我开心返嘅就系『食嘢』！」

Feanna 感激音乐上公司给予大自由度

Feanna表示公司在音乐旅途上一直给予她很大自由度，并没有因为年纪小而少参与，出道以来每一首歌都加入很多个人意见：「第一张专辑《Feanna 17+》好明确主题系我18岁，今次专辑创作总监阿Tsz，第一次开会就畀咗『胶布』呢个concept我，佢嘅PowerPoint仲写住Inner Child（内在小孩）。系㖞，我由一个中学生到现实嘅社会，我的确都伤痕累累 。所以希望大家喺开心或者有任何情绪，听完我呢只碟嘅歌都好似有块胶布咁，可以治愈你嘅心灵。」

Feanna花半年时间减重

回顾初出道的自己，Feanna说：「大家都见过我细个嘅时候，都会觉得呢个妹妹仔好成熟，谂嘢好似好大个咁，事实我系扮成熟。长大后，发现一个人要成熟其实好痛苦，所以我就去揾返细个冇去enjoy嘅事情，例如我而家好钟意去主题乐园、好钟意公仔、好钟意colorful嘅嘢，呢啲都系以前冇做嘅事。第一张专辑几乎每套衫都著高踭鞋，打扮得好成熟。而今次嘅造型，只有一套衫著高踭鞋，仲要唔系斗零踭，主要都系著波鞋，好开心呀！」虽然「食嘢」是Feanna另一个自我疗愈的方法，但为了健康、增强抵抗力，她见营养师，花了半年时间减重超过10KG：「我以健康角度出发，所以时间上会慢少少，有时会差强人意，我觉得最紧要自己开心，其实我依家呢个体重好健康。为咗靓啲，靓啲我都会开心，我会再努力啲啲！」