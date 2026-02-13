Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

30岁离巢港姐患多囊卵巢症 医生曾断言需终身服药 病情大逆转现况曝光

更新时间：20:00 2026-02-13 HKT
2020年港姐冠军暨最上镜小姐谢嘉怡（Lisa），因广东话不灵光，在娱乐圈发展受到局限，去年与TVB结束宾主关系，寻求新机会。谢嘉怡离巢后自揭受到多囊卵巢综合症（PCOS）困扰，还出现偏头痛、脱发问题。近日谢嘉怡透露有多项计划进行中，连病情都有所好转。

谢嘉怡精神曾受压

30岁的谢嘉怡早前透露患上PCOS（多囊卵巢综合症），当时指医生表示「余生需要接受荷尔蒙治疗」，加上屋企人接连患癌，导致谢嘉怡精神崩溃。近日谢嘉怡更新IG限时动态，心情看起来很好，还表示卵巢内的囊肿已经消失。

谢嘉怡在IG限时动态分享多张近照，见到在升降机内自拍的她，穿上全黑运动装、白色背心羽绒、Cap帽及粗框眼镜，打扮随性。谢嘉怡表示其卵巢内的囊肿已消失，而且偏头痛的问题亦已有一段时间没发作，整体感觉好转不少。

谢嘉怡逐渐康复中

谢嘉怡另一条影片，见到扑墙重新装修家居，谢嘉怡还将后续逐一公开。谢嘉怡曾被医生告知或要终身服药，为健康著想，开始改善饮食习惯，饭后会步行15至20分钟：「我去研究改变我的饮食，减压等整体疗法来管理健康，我认为很多事情可以透过生活方式来管理。」谢嘉怡正逐渐康复中。

