金多宝｜Edan「暖男式」求爱冧另一半 追女仔太进取吓亲钟雪莹 组萤幕情侣揾银

吕爵安（Edan）、钟雪莹在贺岁片《金多宝》组萤幕情侣！故事中，钟雪莹忘记帮嫲嫲买金多宝令$8,888万头奖落空！为免让家人失望，她在片场同事Edan协助下，以借来拍摄用的豪华别墅作新居，让一家人入住，两人就在过程中互生情愫，闹出笑话连篇。撰文：李志宏 摄影：谭志光

吕爵安Feel到钟雪莹内向

提到有观众大赞两人非常合拍，Edan附和：「多谢大家钟意我哋嘅火花！」钟雪莹希望这对「萤幕情侣」继续「行」落去，一齐商演揾钱。人与人之间有种解释不了的连结，Edan︰「记得拍《金多宝》第一日，我见到阿雪就feel到佢内向，我都唔系主动嘅人，我哋一开始好少倾偈。」钟雪莹︰「喺片场冇我戏份时，我就喺旁边睇拍戏，或者揾个位匿埋！我发觉Edan都系咁！我哋大概知道对方嘅运作模式。」

Edan、钟雪莹互相欣赏，《金多宝》是两人首次正式合作。

Edan表示同钟雪莹好夹。

Edan、钟雪莹组《金多宝》萤幕情侣有火花。

吕爵安角色好Kam

Edan续说︰「今次合作好舒服，同阿雪好夹，我哋共通点就系认真，唔系指木口木面，系似战友做group project，大家都想推高少少成件事嘅效果。我哋成日讲呢场戏『试吓咁玩啦』！」拍惯综艺的他形容，「编剧喺我角色对白上花咗唔少心机︰内容、节奏，仲有身边人对佢嘅反应，我角色Kam Kam哋㗎！我成日提醒自己要将𠮶种feel演出嚟。」又例如有幕他扮地产经纪，自加土豪造型加乡音，好笑度加分；反而钟雪莹称：「我经验少，拍笑片会担心嘅，幸好今次搞笑高手太多，有好多嘢畀我学！」

《金多宝》中Edan常常为钟雪莹排难解纷。

Edan最近为《万幸》录音。

Edan在《金多宝》自加乡音扮地产经纪，得咗！

Edan在《金多宝》演土豪地产经纪带人睇楼。

吕爵安谈择偶条件

Edan指其角色对钟雪莹「有求必应」，暖男会主动帮助她解决任何问题，他说︰「而现实中，我会著重沟通多过一味出手帮人。」谈择偶条件，「主要睇性格！睇双方系咪夹得嚟，有冇共同话题。」钟雪莹遇到异性像Edan般献殷勤，可会是「加分位」？她说：「我反而觉得咁样会麻烦到人哋！」原来她个性甚少「求救」，「可能我擅长解决问题，比较独立，一段关系希望以沟通为主，而唔系成日要人帮忙，若对方太积极太进取，我会惊！」

Edan、钟雪莹谈择偶条件。

钟雪莹识填词好叻

《金多宝》是两人第一次正式合作，Edan︰「我同阿雪做过一出广播剧《微凉之夏》，各自留喺录音室，叫做有见面打招呼。印象中嘅阿雪好有talented，涉猎好多嘢，识填词又系影后。填词系我一世都唔会解锁嘅技能！」值得一提是片尾曲《万幸》由钟雪莹、李尚正填词，并由Edan主唱。

钟雪莹自言拍笑片有困难。

李尚正、杨诗敏于《金多宝》演夫妻，钟雪莹是其女儿，她在两人身上学习呈现喜感的方式。

吕爵安难100%坦白

戏中提到一家人靠「呃呃𠱁𠱁」维系感情，钟雪莹看法是︰「好难做到事事完全披露，尤其对屋企人。《金多宝》嘅设定更加极致，除咗唔讲你听之外，仲会『以为』对你好而说一啲理想化假话。某程度上『讲少啲真话』可能系幽默嘅相处模式！」Edan︰「我唔信有人做到100%坦白，冇呢个必要。每个人有自己立场、空间。好似阿妈问你：『冻呀！有冇带多件衫出街？』你冇但系会讲『有呀』，免得佢担心。」

钟雪莹、Edan合作广播剧《微凉之夏》有过一面之缘。

《金多宝》中，钟雪莹忘记帮嫲嫲买金多宝令$8,888万头奖落空！

李尚正、杨诗敏于《金多宝》演夫妻都好有化学作用。

《金多宝》由金燕玲饰演的嫲嫲串连三代情。

钟雪莹吁珍惜眼前人

由金燕玲饰演的嫲嫲串连三代情，钟雪莹说︰「表面上系用谎言盖谎言，搞出好多乌龙嘅故事。成家人好似疯疯癫癫咁，希望观众睇完会揾到小碎片，连结到同家人嘅记忆。」Edan联想到自己与嫲嫲的关系，「我系唯一男孙，佢由细到大都好锡我。近年各有各忙，一年见一次，所以我特别重视团年饭。」他提到《金多宝》的核心，「『家人』系好独特嘅，你冇得拣。就算平时唔多联络，始终有血缘关系。故事中，以为有钱就能解决所有问题？根本唔系咁。反而最神奇系，当大家愿意互相关心，问题症结就慢慢会解开，喺矛盾中揾到爱。」钟雪莹总结：「个message就系珍惜当下，珍惜眼前人。」

《金多宝》导演翁子光力赞赏钟雪莹演技自然，充满童真。

导演翁子光（《金多宝》电影剧照）

《金多宝》星光熠熠，包括演金燕玲丈夫的许冠文。

蔡卓妍客串《金多宝》致敬香港电影。