徐熙娣无预警宣布复出 拒绝再陷入丧姊低潮情绪 回归《小姐不熙娣》：寻找新的小S

湾女星大S徐熙媛在2025年2月2日与丈夫具俊晔、妹妹小S徐熙娣与及家人游玩日本，不幸感染流感于当地病逝，终年48岁。与大S徐熙媛感情极深的小S徐熙娣，对胞姐的猝逝悲痛莫名，决定向《小姐不熙娣》节目请假半年，由吴姗儒暂代担任节目主持。

小S徐熙娣在无预警情况下宣布回归

小S徐熙娣今日（13日）在无预警的情况下，在IG贴出身处摄影厂照片，宣布回归《小姐不熙娣》小S徐熙娣今日除了感谢代班主持人的辛劳，更谦虚表示将给予自己一段「重新适应期」，东森综合台也证实，小S徐熙娣将于3月正式重返萤光幕。

徐熙娣先给3个月时间寻找新的小S

小S徐熙娣在IG留言：「这段时间，谢谢东森电视台一直支持我，默默的等待我回去工作，也感谢Sandy吴姗儒、蔷蔷、派翠克把节目做的那么精采，还有可爱的班底们和辛苦的同事们。我觉得我应该可以试著开始工作了，因为不断的给自己时间，就好像不断的让自己陷入低潮的情绪！所以我要开工了，但我先给自己一季（3个月）的时间，去寻找新的小S，我希望一定要是我自己都喜欢的样子，谢谢期待我的每一个人，我会照著我的心情去好好做的。2026，祝福大家一定要健康、平安～」小S徐熙娣去年凭《小姐不熙娣》在金钟奖与派翠克成功夺下「综艺节目主持人奖，小S徐熙娣表示《小姐》是姊姊鼓励我做的，节目名称也是由大S所发想。

小S徐熙娣将于3月正式重返萤光幕

当晚是大S徐熙媛2月离世后，小S徐熙娣首度公开露面，她当时哽咽地说：「因为我和我姊是世界上最了解彼此的人，所以我知道，她一定希望我出席。为了让我妈记得，虽然我姊不在了，但是还有我在。」小S徐熙娣坦言不知道怎样算是振作起来，她的心还是空空的，无助时还是很想打电话给大S，她对天上的姊姊喊话：「姊，虽然妳不在的人生真的很辛苦，但是我一定会往前走的，I love you。」东森综合台亦宣布《小姐不熙娣》的灵魂人物小S徐熙娣将于3月正式重返萤光幕，特别将《小姐不熙娣》特辑定位为『主持复健之路』，小S将自己视为『一张白纸』更称自己为『徐小姐aka MC DEE』，并抱持『重新当主持小白』初心，从头找回主持节目的节奏，特辑预计将于4月份正式播出。

