五索进军乐坛出处女单曲《不劳而获》暗藏辛酸史 马清铿动用绝世名车全力护航

34岁的五索（钟睿心）与67岁富商马清铿爱得高调，屡次公开放闪，获尽宠爱的她未有停下脚步，反而靠实力闯出一片天。除了经营网购生意，近日更踩入乐坛，推出处女单曲《不劳而获》，趁农历新年前发放欢乐气氛，唱出普罗大众「唔使做都有收获」的心底愿望，其实背后有更大含意：「每一个你以为只系幸运、运气好，『不劳而获』嘅人背后，其实蕴含着好多辛酸嘅故事，渡过了好多不为人知嘅经历，也必须经过好多失败和艰苦才能获得你表面睇嚟嘅成就。」

J.Arie亲自监制作曲

新歌《不劳而获》由雷深如（J.Arie）亲自作曲、监制，更客串MV演出，洗脑式「不劳而获」歌词无限Loop，一听难忘。MV今日于YouTube上架，五索以多个造型登场，最抢眼莫过于火红色三点式泳衣，大骚骄人身材，配搭名表与名车，尽显贵气。而车中焦点之一，正是男友马清铿借出的法拉利Daytona SP3，全球仅限量600部，极具收藏价值，足见马生对五索事业发展的全力支持，由全职妈妈华丽转身成事业女性。

五索低温泳衣上阵

当日五索由朝拍到晚玩足十六小时，可算落足心机泡制，更在摄氏12度低温下着比坚尼泳衣在户外取景，攰到断电的她，被员工取笑：「动力，动力，我哋陪到你最后！」期间马清铿前来探班打气，仲操刀摄影及航拍，直至凌晨二时多才收工的五索对做歌星初体验感受难忘：「原来明星唔系一般人做嘅行业，我攰到连饭都食唔落！所以大家要对香港艺人保持尊重，佢哋承受嘅压力真系好大。」她更笑言：「小朋友同我讲话『韩国K POP啲明星好红！』而家我可以同佢哋讲『妈咪出过一只歌都系明星！』」