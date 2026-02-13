Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五索进军乐坛出处女单曲《不劳而获》暗藏辛酸史 马清铿动用绝世名车全力护航

影视圈
更新时间：06:00 2026-02-13 HKT
发布时间：06:00 2026-02-13 HKT

34岁的五索（钟睿心）与67岁富商马清铿爱得高调，屡次公开放闪，获尽宠爱的她未有停下脚步，反而靠实力闯出一片天。除了经营网购生意，近日更踩入乐坛，推出处女单曲《不劳而获》，趁农历新年前发放欢乐气氛，唱出普罗大众「唔使做都有收获」的心底愿望，其实背后有更大含意：「每一个你以为只系幸运、运气好，『不劳而获』嘅人背后，其实蕴含着好多辛酸嘅故事，渡过了好多不为人知嘅经历，也必须经过好多失败和艰苦才能获得你表面睇嚟嘅成就。」

J.Arie亲自监制作曲

新歌《不劳而获》由雷深如（J.Arie）亲自作曲、监制，更客串MV演出，洗脑式「不劳而获」歌词无限Loop，一听难忘。MV今日于YouTube上架，五索以多个造型登场，最抢眼莫过于火红色三点式泳衣，大骚骄人身材，配搭名表与名车，尽显贵气。而车中焦点之一，正是男友马清铿借出的法拉利Daytona SP3，全球仅限量600部，极具收藏价值，足见马生对五索事业发展的全力支持，由全职妈妈华丽转身成事业女性。

五索低温泳衣上阵

当日五索由朝拍到晚玩足十六小时，可算落足心机泡制，更在摄氏12度低温下着比坚尼泳衣在户外取景，攰到断电的她，被员工取笑：「动力，动力，我哋陪到你最后！」期间马清铿前来探班打气，仲操刀摄影及航拍，直至凌晨二时多才收工的五索对做歌星初体验感受难忘：「原来明星唔系一般人做嘅行业，我攰到连饭都食唔落！所以大家要对香港艺人保持尊重，佢哋承受嘅压力真系好大。」她更笑言：「小朋友同我讲话『韩国K POP啲明星好红！』而家我可以同佢哋讲『妈咪出过一只歌都系明星！』」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
11小时前
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
12小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
影视圈
14小时前
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
14小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT
巴拿马港口｜长和启动国际保障机制 要求当局磋商 斥马士基接管构成损害
巴拿马港口｜长和启动国际保障机制 要求当局磋商 斥马士基接管构成损害
商业创科
12小时前
东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人
东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人
影视圈
9小时前
星岛申诉王 | 长沙湾人龙烧卖 疑重用万年豉油 熟客：自命清高就唔好食！
02:16
星岛申诉王 | 长沙湾人龙烧卖 疑重用万年豉油 熟客：自命清高就唔好食！
申诉热话
14小时前