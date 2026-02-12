游嘉欣自认外柔内刚：我好Tough 想摆脱「A0女神」框架丨独家

26岁的游嘉欣在TVB热播剧《非常检控观》中饰演「性感烈女」白逸桐，一改乖乖女形象，展现爽朗、豪迈一面，令人眼前一亮。嘉欣自知外表比较柔弱，但内心好Tough，有问题要即刻解决。身为另一个「A0女神」，她希望找到一位能够相处，低落时支撑住自己的人。文：安安 摄：罗安强

游嘉欣望能够挑战坏人、亦想与佘诗曼合作。

游嘉欣表示虽然外表柔弱，但内心好坚强。

与吴伟豪有不知名的默契

游嘉欣在《非常检控观》里与吴伟豪（Rico）饰演一对CP，是继剧集《回归》后再度合作，她表示两人有种不知名的默契：「 我同佢其实系同类人，大家比较内向，唔会特登去讨论剧情，但埋位时就会一齐去试位，觉得同佢好似冇默契之中又有少少默契，性格上我哋都好夹。」

向来以可爱、清纯为主的游游，对于演「性感烈女」，更要在床上「生擒」吴伟豪，对她而言是个突破，「角色性格爽直，讲嘢『嘴招招』，呢类型角色我一直好想尝试，之前嘅角色太乖女，说话滋滋悠悠，今次可以粗声粗气，令我好想挑战。（拍摄亲密镜头时会否尴尬？）一开头都会，去到尾大家已经放松晒就直接拍。」她更透露有场戏讲述吴伟豪要救她，由于现场有火焰效果，布置逼真，令她十分难忘，「我当刻觉得同佢（吴伟豪）有经历生死嘅感觉，而且当时通宵拍摄，令我印象深刻。」

游游坦言要「生擒」吴伟豪好紧张。

游游不时与吴伟豪拍片，两人尽显默契。

剧中着热裤大骚长腿的游游，为身型减少食量。

游游曾在《侠医》饰演一名患有脑瘫，需要长期以轮椅代步的少女。

大赞前辈好funny

问到与戏中前辈马德钟、陈炜、罗兰等演戏，有否感受到对方的气场？游游说：「佢哋真人太nice，完全唔觉得佢哋有一种无形嘅气场，反而觉得点解佢哋真人咁funny。（演技上有甚么启发到你？）绝对有，Rico都有，佢嘅思想好细致，会谂好多好detail嘅嘢。」游游希望之后能够挑战坏人、做勾引人的角色，亦想与阿佘（佘诗曼）合作 ，笑言：「我真系细细个就睇佢戏大，若有机会合作演一套戏，我会好难忘。」面对工作或人生上的挫折，她自称是好「Tough」的人，喜欢自己解决，「虽然外表较柔弱，但内心好似𠵱家嘅角色（白逸桐）咁Tough，有问题要即刻解决，然后冷静思考。」但原来她曾一度质疑自己是否适合做演艺行业，自认不擅于表达情感的她指，拍喊戏是她的弱点，「曾经喺某套戏开镜前一晚，因为觉得好大压力忍唔住喊咗，成个剧本好多感动位同难过位，我担心自己做唔做到。」幸好，游游表示当成功突破喊戏，就会好庆幸有这个机会。

游游于2023年大学毕业，她边拍剧边完成大学学位，非常勤力。

对于爱情，游游坚持宁缺勿滥、不强求的态度。

游游经常在社交平台分享做运动的影片。

除了拍剧，游游有份主持《寻欢作乐的姐姐》。

最重要能「相处」

谈到爱情，游游向来有「A0女神」之称，她直言很想搣甩标签，不过就坚持「宁缺勿滥」、不强求，她说：「我真系冇谂过当初入行公布咗感情状况后，会跟我到呢一刻，唔想俾我嘅感情状况标签，会觉得我嘅价值系咪净系得A0呢！」她坦言现在的择偶条件比以前简单多了，「要相处得嚟，同埋系我低落时support我，已经好足够。 」现在盛行恋综，会否想参加《女神配对计划2》？她说：「『A0』呢个名跟得我太耐，已经惊咗，唔会想再多其他嘅 status摆喺我前面，都系专注工作先。」对于2026年大计，她透露上年年尾开始学日文，希望今年成功考获「日本语能力试验」。