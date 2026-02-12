夜王｜Sammi连踩17个访问 快闪大马「瞓身」宣传 廖子妤趁机同父母短聚

由吴炜伦执导，黄子华、郑秀文（Sammi）、王丹妮、廖子妤等主演的贺岁片《夜王》即将于2月17日大年初一正式上映，近日一众演员落力为电影宣传，日前Sammi就孖廖子妤及导演飞到马来西亚出席电影宣传活动，Sammi更在当地连续接受了17个访问，相当厉害！而作为「大马人」的廖子妤就顺道同父母短聚；至于饰演公关小姐的黄洁琪（Miko）跟随两大前辈四出宣传、直言心情亢奋，感觉梦幻。

郑秀文马不停蹄

Sammi抵达大马即接受一连串的宣传，并踩足17个访问，又出席首映礼仪式与歌迷见面，整个快闪旅程马不停蹄，非常落力。今次是Sammi相隔10年再到大马，甫出场即引来现场粉丝疯狂尖声，她坦言最挂念大马的粉丝和热情，每次都令她有宾至如归的感觉，并呼吁大家一定要入场看《夜王》。导演吴炜伦亦在台上报喜，恭喜廖子妤入围《第44届香港电影金像奖》最佳女主角，Sammi直言都替她感到骄傲与高兴，更从身后送对方一个拥抱，令廖子妤非常感动。

Sammi今次大马快闪之旅，连踩17个访问，相当厉害！

《夜王》导演吴炜伦携郑秀文、廖子妤及黄洁琪到大马宣传，获当地观众热烈欢迎。

四人开心与大马的观众、粉丝见面，希望电影在当地都有好成绩。

Sammi抛出新年礼物引疯抢。

廖子妤顺道探望父母

身为「大马人」的廖子妤，今次返回家乡做宣传，当然要争取机会顺道探望父母，在印尼做厨师的爸爸亦特意飞返吉隆坡，一家三口在新年前团聚，实在温馨。而廖子妤更带父母出席《夜王》的首映礼仪式，以及参观电影特设的pop-up store，并在社交网大晒一家三口的打卡合照，写道：「爸爸妈妈去东日夜总会马来西亚分店庆祝提名」。

廖子妤入围今届金像奖「最佳女主角」，可喜可贺。

廖子妤趁机与父母短聚，大晒温馨合照。

Miko既紧张又感梦幻

至于有「翻版林明祯」之称的大马女神黄洁琪（Miko），在戏中饰演公关小姐（EJ girls）之一，早前剧组推出其黑色吊带低胸透视造型海报时，己令粉丝十分惊喜。今次Miko尽地主之谊，迎接两大主角来到大马，而在宣传期间，Miko更有机会能够坐在Sammi身旁，她笑言心情亢奋，心跳直线上升，而当她非常紧张之际，Sammi则拍一拍她的膊头，Miko直言像发梦一样，感觉梦幻。Miko亦感谢廖子妤的照顾，「可能有种同乡嘅爱，佢从片场到宣传都好照顾我，我讲嘢一嚿嚿、唔系好表达到，佢就会帮我补充，真系好sweet！」完成大马站宣传后，Miko亦会跟随大队飞到香港会合其他EJ girls一齐宣传。

Miko与两位前辈齐齐宣传，紧张又荣幸。