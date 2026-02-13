陈咏诗贴钱打工唔介意大派利是 袁文静为悭家便利店食面包丨独家

今届港姐冠军陈咏诗、季军袁文静、「上镜」兼「友谊小姐」李尹嫣首年以港姐身份过年，惊喜要派利是给幕后团队。陈咏诗坦言要贴钱打工，但望皆大欢喜；袁文静量入为出，爆响口话日日食面包，李尹嫣即打圆场强调系钟意食，唔系挨。3人盼新一年事业有所突破。 采访：方骞平 摄影：朱伟彦

陈咏诗、袁文静、李尹嫣得悉过年要派利是给一班幕后人员时，既惊且喜。被指有钱女的陈咏诗，笑言由入行至今赚到几多就奉献出嚟：「帮过我哋嘅工作人员好多，预算200封就差唔多。兴起时会畀大封啲，只要工作人员开心就好了。」

袁文静想封1蚊

李尹嫣预算跟薪金及资历成正比，毕竟只系新人。袁文静搞笑话：「咁畀1蚊！」听到封1蚊欠吉利时即改口：「咁就8蚊，代表发财啦，香港人钟意恭喜发财。」她表示将钱用来求学，派利是会好肉痛，故8蚊好合理，「全世界接受我派8蚊，最紧要开心，我可以畀100个8蚊。」经济学硕士毕业的袁文静，以身作则教香港女仔不要胡乱花钱：「要学识收支平衡，唔能够先使未来钱，唔系穷先悭家。」

李尹嫣盼新一年揾多啲

过去1年港姐收入唔多，但李尹嫣形容港姐身份是一生荣誉，能有一个舞台令人认识自己已是最值钱。追问可要贴钱打工？她则说：「如果生活简单系可以生活到嘅。」陈咏诗坦言过去6个月要贴钱打工，不过，认为港姐属职责，非赚钱心态，亦冇计算贴几多。袁文静自言生活简单不用贴钱：「因为要减肥，每日只系食一餐半，而且住得好近公司可以行路返工。」她又自爆由选港姐开始平日在便利店揾食：「便利店就系我哋嘅canteen（饭堂），入面有好多选择，我哋主要食面包及鸡蛋。」问到是否穷到要挨面包？李尹嫣即打圆场：「唔系，系我哋钟意食嘛，我哋钟意食啲小朋友嘢，唔可以用个挨字。」袁文静补充返：「唔使挨，生活几好。」李尹嫣盼新一年揾多啲；陈咏诗想用体操功夫拍武打片；袁文静则想平衡艺人与兼职教书工作。而陈咏诗自公开恋情后更加自在，唔使收收埋埋；袁文静唔介意公开，但教授男友想保持私隐。