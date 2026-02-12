Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

88岁余慕莲罕有「出关」 与相识逾70年密友难得聚首 走出鬼门关后状况出现逆转

20:08 2026-02-12
20:00 2026-02-12

88岁余慕莲（鱼毛）近年健康每况愈下，在2020年曾因耳石症、血液炎及肺纤维化，一度入深切治疗部并靠仪器帮助呼吸，虽然余慕莲走出鬼门关，不过身体状况开始转差，试过因为心口剧痛被送往急症室诊治，余慕莲曾表示：「我一个人唔敢出街。」

余慕莲近日趁天气回暖出动

深居简出的余慕莲近日趁天气回暖出动，与「顺嫂」梁葆贞、朱咪咪和吴丽珠等人聚会，资深传媒人汪曼玲贴上当日聚会的相片并说：「原来顺嫂与余毛都系1937年出生，相识七十几年，现在更是麻将脚，经常小赌移情，消磨时间。」相中所见，余慕莲的状态况不俗，面色红润。

汪曼玲发文称今次因朱咪咪由新加坡经香港飞去美国登台唱，于是相约好友们聚旧，近期余慕莲鲜有现身，今次难得出关，全程笑容满面，精神奕奕，不少人留言问候并送上祝福。余慕莲曾表示重病复发，服食了标靶药，但成效不大，转为每月花万元服食特效药，在2024年，余慕莲联络挚友米雪及安德尊协助她写定平安纸完成捐赠的心愿：「因为我冇亲人，间屋就捐畀东华三院，咁我银行仲有啲钱嘅，我好悭㗎！我以前做完《欢乐今宵》都唔舍得搭的士返屋企嘅，我行出广播道搭巴士嘅，咁就储埋啲钱啦！啲钱就睇边个慈善机构需要，捐畀𠮶啲慈善机构。」

今次聚会由吴丽珠负责请客，吴丽珠多年来对余慕莲照顾加，因为在训练班毕业后，吴丽珠与陈百燊有过一段八年情，但突然有一刻发觉对方不适合自己：「我自己真系唔知点解，可能缘份尽咗。」分手后因不想搬回家中，余慕莲租了间房给她，所以吴丽珠一直视对方为恩人。吴丽珠曾因为余慕莲的外佣姐姐要返印尼探亲一个月，安排她入住于港岛区开业仅半年的新净护老院，她所住的为有窗双人房，虽然环境不俗，但余慕莲却住不惯，兼且不想用成人尿片而变得易发脾气。

