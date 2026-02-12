岑珈其妙想与古天乐「融合」 凌文龙首任舞台喜剧策划自嘲出卖灵魂

爆笑舞台喜剧《三一万能合》将于4月10日起在湾仔艺术中心寿臣剧院上演10场，由朱栢谦与张志敏联合执导，凌文龙、麦沛东、岑珈其、何洛瑶（Sica）及张志敏主演。故事以「外表缺失」为题，讲述三位各有缺陷的男人为追求完美，接受科技融合手术，合成「优化型男」，在荒诞情节中探讨自我接纳。门票2月25日开售。

凌文龙首任创作策划

首次兼任创作策划的凌文龙形容角色是「出卖」灵魂的演出，直言挑战大。岑珈其则自认「唔系识做喜剧嘅人」，坦言节奏掌握极具难度，他希望观众除了开心大笑，也能带走一些思考。Sica今次一人分饰三角，包括女朋友、前女友及护士，笑言压力都几大，但期待与麦沛东、凌文龙首度合作擦出新火花。

麦沛东甜蜜放闪

呼应剧中「融合技术」的设定，几位演员亦分享自己的融合对象。岑珈其笑言首选古天乐：「佢应该揾唔到比我更好嘅人。」凌文龙则盼拥有诸葛亮的大智慧，Sica竟拣妈妈试近亲融合，麦沛东趁机放闪：「拣老婆，佢系完美嘅。冇办法啦，老婆生日。」

