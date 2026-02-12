郑秀文大爆刘德华疑患一症 合作近30年公开老友性格秘密：佢成功唔系靠人脉

郑秀文近日在接受郑裕玲（Do姐）的访问时，大爆合作超过20年的好朋友刘德华的真实为人。郑秀文罕见地深入剖析了她眼中的刘德华，更笑言这位好拍档或许有「社交恐惧症」。

刘德华家庭至上远离应酬

郑秀文在访问中坦言，刘德华的私生活异常简单纯粹，与娱乐圈的喧嚣应酬几乎绝缘：「在他的世界中，只有家庭和女儿」，Sammi表示，刘德华私底下并不热衷于交际应酬，甚至可能对此感到些许畏惧。

郑秀文爆刘德华或有社交恐惧症

因为不会去应酬讨好别人，郑秀文更觉得他的成功是自己一手一脚「打出来」：「我觉得他能有今天的成就，真的不是靠他的人脉，完全是靠他自己努力打拼出来的。我甚至我觉得他有点社交恐惧症」。郑秀文的这番话，为公众描绘出一个迥异于舞台形象的刘德华。

从《孤男寡女》到交心挚友

郑秀文与刘德华的银幕情谊，始于2000年的经典电影《孤男寡女》。Sammi回忆，由于当时彼此并不相识，她也需要时间慢慢与这位巨星混熟。但随著合作的深入，她愈发欣赏刘德华的为人：「越结识得久，就会越喜欢刘德华，因为他的为人简单」。

郑秀文极欣赏刘德华

如今，这对曾合作过《瘦身男女》、《龙凤斗》等多部电影的黄金组合，早已升华为可以交心的挚友。他们会互发讯息问候，Sammi甚至可以自在地到刘德华家中吃饭聊天。她感触地说：「一个名气和地位越高的人，反而越懂得待人接物。他会让你觉得很自在」。

刘德华守护家庭

刘德华对家庭的守护，早已是圈内一段低调而深刻的篇章。他与妻子朱丽倩经历了二十三年的秘密相守，才在2009年公开关系，女儿刘向蕙的出生更让他将家庭视为最重要的堡垒。

