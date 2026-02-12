前港姐胡家惠揭「零家用」前夫自私真面目 追讨七位数欠款遭压价减至一半 要求出离婚po掩饰一事

前港姐季军胡家惠（Cathy）去年11月宣布「被离婚」，与第二任丈夫Manfred Lau结束3年的婚姻后，单身不足两个月的胡家惠火速有新恋情，贴上依偎男友臂弯的相片并说：「谢谢你20年来的守护。」原来新欢是相识20年的闺密，胡家惠曾说：「佢睇住我成长，见证住我嘅变化，佢可以话系我嘅Buddy、我嘅军师。」

胡家惠作出一个心死的决定

对于曾被贪钱，胡家惠女儿代母反击，胡家惠更爆前夫从未支付家用，近日她接受传媒访问，坦言曾要求过有需要共同分担生活费，可惜对方诸多借口，因害怕再次离婚而刻意漠视问题，甚至多次帮他还债，胡家惠亦作出一个心死的决定，就是计清条数，追回他欠的七位数字。

胡家惠按前夫要求出离婚post

胡家惠曾有过两段婚姻，因首任老公出轨而离婚，当时她在陀细女期间，结果患上躁郁症而多次尝试自杀，幸好经过治疗后已经康复，其后结识第二任老公Manfred Lau，婚后老公视一对继女视如己出，本来觉得自己无比幸福的胡家惠，在2025年10月收到老公Manfred千字文的WhatsApp通知，他要回复单身，想要自由：「他说他照顾我们的任务已完成，现在需要下车追寻他的个人理想。」胡家惠当刻大受打击，但仍在社交平台出「被离婚」po，原来受到前夫指使：「其实呢个离婚 post 系对方要求我出，佢希望我喺社交媒体公开同大家讲，我哋系和平分开，因为唔想不久嘅将来，唔系不久，佢话系好快嘅将来，佢会带一个新嘅女伴出嚟，万一畀人影到，啲人会话佢出轨，所以希望我配合澄清。」回望过去，胡家惠觉得前夫出轨有迹可寻：「我哋搬去上海后，佢返嚟嘅次数越嚟越少，由每个礼拜返嚟一次，变成一个月先返嚟一次，当时佢话买机票都系钱，喺香港要畀钱住酒店，负担重。」

胡家惠表示前夫能力付赡养费

在访问上胡家惠表示前夫能力付赡养费，她亦曾为对方还了300万债：「𠮶阵佢话佢会还，但系见到佢有钱返嚟嘅时候，都冇还过俾我，渐渐发现呢个人系自私，而家我哋离咗婚，欠我嘅钱就要还。佢本来争我300万，后嚟要求减到150万，但都系还唔到，去到律师楼签字，佢要减到至120万先肯签，仲要冇利息分6年还。」胡家惠离婚后曾表示余下的旅程将会和两个女儿一起探索，期待展开美好的人生下一页，但最终火速再拍拖，她说：「其实我冇谂过咁快拍拖，我根本都仲未复元，但佢睇住我20、30、40嘅经历同成长，佢知道晒我所有嘅事，而家同佢一齐，可以做返自己，我觉得好舒服。不过我真系冇谂过再结婚，我觉得唔需要喇，接下来能够好好相处，冇压力，冇病冇痛，每日起身能够呼吸，我觉得已经好幸福。」

