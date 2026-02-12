Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁业为ERROR拜神解衰运 新年约佘诗曼打牌赌身家 练美娟不排除闪婚

影视圈
更新时间：17:45 2026-02-12 HKT
发布时间：17:45 2026-02-12 HKT

梁业（肥仔@ERROR）、练美娟、苏皓儿、组合ROVER等到九龙湾出席贺年节目《马力十足贺新年》记者会，众人即席写挥春和玩麻雀游戏，会上播出ROVER的贺年歌《难得全家聚一起》MV。

梁业计划到张继聪屋企拜年

肥仔表示忙拍剧，只参与了两集《马力十足贺新年》，被娟姐取笑他是「戥脚」，娟姐则多拍几集赚钱，又透露没想到节目组安排他们玩蛇，她被吓到花容失色，肥仔笑称贺年节目也要玩命。有指将有新节目让全公司上下参与？肥仔指有听听闻，问届时是1个人参与还是ERROR 4位成员一起参与？他指可能打散参与。提到ERROR过去一年多是非，肥仔表示已到观音庙拜神，为自己拜也为大家拜，问可有约齐兄弟新年团聚？他直言难约，透露计划到张继聪家拜年。

练美娟雪卵

被同事封「雀王」的肥仔，笑言：「我谋住阿佘（佘诗曼）副身家！（阿佘立了平安纸！）过咗我呢关先！」肥仔笑说「麻雀枱上无父子」，打牌时会畀少少压力对手，互相取笑才热闹。至于娟姐指新一年求财为主，明言桃花先放一边，「随缘，而家可以雪卵，又可能听日闪婚！」她称不擅长打麻雀，学费交得唔够多，肥仔提议帮她「补习」，她闻言表示怕输光「姑婆本」。 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
38岁四料港姐冠军贺友结婚「开中门」战斗格上阵 传恋百亿富二代泄「恨嫁」心情
38岁四料港姐冠军贺友结婚「开中门」战斗格上阵 传恋百亿富二代泄「恨嫁」心情
影视圈
5小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
官恩娜母亲麦银丽（左）不反对先以遗产垫支讼费，冯明业反对但败诉要兼付今日讼费10.5万元。资料图片
官恩娜家族争产战丨三名姨母要求先以遗产支付讼费 官恩娜母亲麦银丽不反对 冯明业反对但败诉
社会
5小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
即时体育
7小时前
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
影视圈
10小时前
将军澳落「漂白水雨」？ 黑衫裤惨添芝麻纹 倒霉路人大爆中招位置 网民促缉凶赔钱｜Juicy叮
将军澳落「漂白水雨」？ 黑衫裤惨添芝麻纹 倒霉路人大爆中招位置 网民促缉凶赔钱｜Juicy叮
时事热话
5小时前
佘诗曼陪母游泰国贴地迫Food Court 素颜被质疑非本人网民凭一关键揭真相
佘诗曼陪母游泰国贴地迫Food Court 素颜被质疑非本人网民凭一关键揭真相
影视圈
7小时前
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
23小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT