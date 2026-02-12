梁业为ERROR拜神解衰运 新年约佘诗曼打牌赌身家 练美娟不排除闪婚

梁业（肥仔@ERROR）、练美娟、苏皓儿、组合ROVER等到九龙湾出席贺年节目《马力十足贺新年》记者会，众人即席写挥春和玩麻雀游戏，会上播出ROVER的贺年歌《难得全家聚一起》MV。

梁业计划到张继聪屋企拜年

肥仔表示忙拍剧，只参与了两集《马力十足贺新年》，被娟姐取笑他是「戥脚」，娟姐则多拍几集赚钱，又透露没想到节目组安排他们玩蛇，她被吓到花容失色，肥仔笑称贺年节目也要玩命。有指将有新节目让全公司上下参与？肥仔指有听听闻，问届时是1个人参与还是ERROR 4位成员一起参与？他指可能打散参与。提到ERROR过去一年多是非，肥仔表示已到观音庙拜神，为自己拜也为大家拜，问可有约齐兄弟新年团聚？他直言难约，透露计划到张继聪家拜年。

练美娟雪卵

被同事封「雀王」的肥仔，笑言：「我谋住阿佘（佘诗曼）副身家！（阿佘立了平安纸！）过咗我呢关先！」肥仔笑说「麻雀枱上无父子」，打牌时会畀少少压力对手，互相取笑才热闹。至于娟姐指新一年求财为主，明言桃花先放一边，「随缘，而家可以雪卵，又可能听日闪婚！」她称不擅长打麻雀，学费交得唔够多，肥仔提议帮她「补习」，她闻言表示怕输光「姑婆本」。