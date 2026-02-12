Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苏皓儿唔恨拍拖自认节俭密储姑婆本 最信「砖头」目标2028年置业

影视圈
更新时间：17:15 2026-02-12 HKT
发布时间：17:15 2026-02-12 HKT

苏皓儿、梁业（肥仔@ERROR）、练美娟、组合ROVER等到九龙湾出席贺年节目《马力十足贺新年》记者会，众人即席写挥春和玩麻雀游戏，更播出ROVER的贺年歌《难得全家聚一起》MV。

苏皓儿向观音借库求事业

苏皓儿透露在节目上下厨煮食，为此与程人富下鱼排亲手捉鱼，期间被鱼打到头，笑言是好意头，年年有余。问到是否好奇新一年运势？她笑言肖狗运情不错，没有犯太岁。忆起有一年有感所有事皆不顺，拜观音后就事事顺利，故每年有拜观音习惯，顺道向观音借库，主力求事业。问到不需要求姻缘？她笑言没欲望拍拖，十分享受单身，即使家人、亲戚追问也不怕尴尬。又自认节俭可以储到姑婆本，问目标是「上车」？她指已向师傅请教，要2028年才适合置业。

