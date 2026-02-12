TVB「御用邪花」遇严重车祸险死伤势曝光 座驾雪地360度打转险堕河：行走在生死边缘

现年28岁的梁允瑜（Chloe），参选2021年港姐入行，由于言行出位，在参选期间爆粗闹男友，被网民封为「粗口港姐」，拥有天赋魔鬼身材的她，不时在ig分享性感靓相，请网民眼睛吃冰淇淋，但近日到了日本旅行的她，却透露自己遇上交通意外，座驾原地360度转圈，令她险死还生，更忍不住说了「Ｘ街」，生死边缘，仍不改其豪迈本色。

梁允瑜日本滑雪险死还生

梁允瑜近日到了日本滑雪，在冰天雪地仍然不忘打卡，但本来在雪山高高兴兴滑雪的她，未几已遇上交通意外，她在IG限时动态分享自驾游的短片，片中见到暴雪下的公路，她的座驾车头严重损毁，她贴文表示「今天行走在生死边缘，架车不受控制跣呔原地转圈360度（真的很恐怖）真的差点整架车连人撞飞落旁边的河，AIRBAG都飞出来了，我真的以为自己要死掉了，我旁边的那位说：撞车的那一刻，妳很冷静，只是很大声说了一句X街。」其后梁允瑜展示手臂的瘀伤，并留言：「滑完雪返到酒店先发现撞到瘀晒，叻女瑜。」

相关阅读：「索爆秘书Mocha」梁允瑜晒火辣泳照派福利 穿豹纹比坚尼尽骚丰满上围 狂摆诱人姿势

梁允瑜爆粗闹男友被封粗口港姐

梁允瑜参加港姐20强止步后入行，曾在《爱．回家》饰演惹火性感的人事部职员Mocha，当时已经俘虏不少粉丝，离开剧组后，仍不时在IG分享性感照片，曾试过被网民指她过瘦，之后她承认自己有点厌食症，又自称患上抑郁症，并发皮肤病「玫瑰糠疹」，前后停工大半年才完全康复。近期她再分享的靓相，已经回复丰满身材，腰肢纤幼，完全是瘦身不瘦胸，成为不少男士眼中的女神。

梁允瑜专演性感诱惑角色

梁允瑜固然曾在参选时以爆粗出名，但她加入TVB后，也演出过不少大胆性感的角色，去年在剧集《黑色月光》中，就床战马志威而成为剧集亮点之一，随即被网民封为TVB「御用邪花」。梁允瑜在日本遇上车祸，大难不死，必有后福，演艺事业更上一层楼。

相关阅读：TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？