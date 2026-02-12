波波情人节自爆有「仔」陪不愁寂寞 跟蔡景行做「一日爱侣」放闪食大餐

由倪嘉雯（Carmen）、黄嘉雯（Carmaney）、廖慧仪（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等一众型男索女主持的饮食节目《美食新闻报道》，逢周一、二、四、五晚8点于TVB Plus（82台）播出。本周六适逢情人节，节目特别炮制应节内容，由蔡景行（行仔）与黄婧灵（波波）「饰演」一日情侣，走访大角咀一间有情调的西餐厅，品尝为情人节精心设计的套餐，大放闪光弹。

波波成「芝士狂人」

节目中，行仔与波波以情侣档姿态合力品评美食。头盘「生牛肉他他」选用法松娜牛柳粒配搭新鲜黑松露，加上咸香浓郁的芝士酱，波波大赞味道层次丰富。紧接的招牌海鲜薄饼更是全晚高潮，薄饼铺满澎湃海鲜，芝士多到几乎满泻，让向来是芝士忠实粉丝的波波兴奋高呼：「成碟都系海鲜，最紧要啲芝士满泻出嚟！我食pizza最紧要系个芝士，呢个简直击中我要害！」

行仔送小盆栽代花传情

其后的西冷牛肉薄切与黑松露细扁面同样不遑多让，前者铺满一片片芝士，后者芝味极浓，再度击中波波的「要害」，令她完全无法招架，尽情享受这顿芝味十足的情人节大餐。饱餐过后，行仔发挥鬼马本色，以小盆栽代替鲜花送给波波，预祝情人节，场面既窝心又搞笑。余兴节目则转战大角咀人气饼店，两人分别点了士多啤梨香蕉配朱古力雪糕，以及抹茶红豆白玉口味，更一块菠萝干两份食，为「一日小情侣」任务画下圆满句号，甜蜜指数爆灯。

波波情人节与爱犬庆祝

完成拍摄后，波波接受访问时大方透露，今年情人节将不会孤单度过，会有另一半过情人节，她笑言：「今年比较特别，会同屋企只比熊狗仔一齐过第一个情人节，佢刚好满一岁，好期待！」她更表示即使与爱犬庆祝，亦会准备大餐。

胡美贻黄嘉雯初尝怀旧滋味

此外，胡美贻（Nicole）深知拍档黄嘉雯（Carmaney）嗜甜，特意带她到湾仔一间拥有逾45年历史的老字号饼店，品尝店内招牌忌廉筒。两人分别点了原味及开心果酱忌廉筒，原来均是首次尝试这款「老饼」。Nicole形容酥皮香脆，忌廉奶香十足，更笑言：「好似食紧雪糕，但系硬版。」她感叹此类老式西饼因制作工序繁复，已愈来愈少饼店愿意制作，是买少见少的怀旧滋味。

