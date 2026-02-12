岑丽香撇低儿子预约老公叹二人世界 新年揾李亚男王君馨聚会派利是

岑丽香（香香）今日（12日）到旺角出席户外游乐园的开幕礼，育有两名分别5岁、6岁儿子的她认为小朋友多接触户外活动，有助肢体及脑部发展，故常常带儿子「放电」，她说：「踩板车、绘画，去公园等，佢哋跳来跳去一段时间，冷静吓，夜晚先会瞓得好啲。」 她指两个仔甚有运动天份，望他们多锻炼身体，惟难以避免小朋友接触电子产品，「会限制佢哋使用时间，一定要平衡。」

岑丽香新年约王君馨聚会

最近开始健身的香香表示做运动有益身心，还有炼体能照顾儿子：「而家做咗运动先有多啲力气捉佢哋！」提到早前成功挑战「平板支撑」，她兴奋地表示：「之前同梁诺妍合作拍剧，佢邀请我到佢健身室做运动，今次花咗少少时间，用咗一堂去记拍子同步法，最后试咗10次就成功喇！」作为两子之母香香，称会争取情人节与老公过二人世界，她笑言要预约，经已约了老公去食饭，希望到时可以撇低儿子，找回夫妻乐趣。农历新年将至，她表示计划邀约几位「处女党」成员王君馨、李亚男等聚会，派利是给她们仔仔女女。